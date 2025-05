Oklahoma in Boston po izenačenje

Prvi bodo na parket stopili košarkarji Oklahome. Najboljše moštvo rednega dela je na prvi tekmi pred domačimi navijači pokazalo ranljivost in nenadejano iz rok izpustilo prednost domačega terena proti Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki bo najverjetneje ponovno upal na drobtinice v obliki minutaže. Nikola Jokić in druščina so še enkrat več dokazali, da gre kljub temu, da v rednem delu niso blesteli, nanje v zaključnih bojih še kako računati.

V zaostanku so se znašli tudi aktualni prvaki iz Bostona, ki so klonili proti v končnici vročim New York Knicks, ki na krilih Jalena Brunsona lovijo prvi konferenčni finale po letu 2000.

Liga NBA, 7. maj, konferenčni polfinale: