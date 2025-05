San Antonio Spurs so predstavili svojega novega glavnega trenerja Mitcha Johnsona, a je dogodek zasenčil prihod njihovega dolgoletnega trenerja Gregga Popovicha, ki se je pojavil v javnosti prvič po šestih mesecih, potem ko je novembra doživel blažjo kap. Predal je trenersko žezlo in na samosvoj način sporočil: "Zdaj nisem več trener, zdaj sem šef." Pred govorniški pult sta mu pomagala Manu Ginobili in Tim Duncan.

Gregg Popovich je trenersko žezlo predal Mitchu Johnsonu. Foto: Guliverimage Gregg Popovich je novembra doživel blažjo kap in za nedoločen čas prekinil vodenje San Antonio Spurs. Konec februarja je naznanil, da se to sezono ne bo vrnil na klop. Sredi aprila so ga znova sprejeli v bolnišnico. Pred dnevi je padla dokončna odločitev, da 76-letnik končuje trenersko kariero, v klubu pa ostaja v vlogi predsednika. Ta ponedeljek se je prvič po dolgem času pokazal v javnosti, da tudi uradno preda trenersko žezlo svojemu nasledniku Mitchu Johnsonu, ki ekipo sicer vodi že od novembra.

Na prizorišče je prišel skupaj z igralci in legendami kluba:

The entire Spurs team escorted Gregg Popovich to his first press conference since suffering a stroke in November.pic.twitter.com/2KuIOy0oQP — Front Office Sports (@FOS) May 5, 2025

Na oder za govorce sta mu pomagala Manu Ginobili in Tim Duncan. Foto: Guliverimage Pravijo, da je trenutno videti bolje kot pred nekaj tedni, a so vseeno posnetki z novinarske konference iz San Antonia precej pretresljivi in obenem tudi ganljivi. Pred govorniški pult je prišel počasi s pomočjo dveh klubskih legend, s katerima je osvajal zmage in šampionske prstane, Manuela Ginobilija in Tima Duncana. Popovich je bil strog trener, a tudi šaljiv in vselej z namazanim jezikom. In tak je ostal tudi zdaj, pa čeprav šibkega zdravja. "Zdaj imam novo delo. Želim, da razumete, kaj je to," je dejal in slekel jakno, pod katero je imel majico z napisom El jefe, kar v španščini pomeni šef. "Zdaj nisem več trener, zdaj sem šef." Požel je smeh in glasen aplavz novinarjev in zdajšnjih ter nekdanjih igralcev San Antonia, ki so bili prav tako prisotni na novinarski konferenci.

Zdaj ni več trener, zdaj je šef:

"I'm no longer coach, I'm 'El Jefe.'" 😅



—Gregg Popovich on his new role as Spurs president of basketball operations



(via @spurs) pic.twitter.com/JhKZa8MVDD — ESPN (@espn) May 5, 2025

Stisk rok in objem z novim trenerjem:

passing of the torch 🤝 pic.twitter.com/tjmR9v1Qj2 — San Antonio Spurs (@spurs) May 5, 2025

Popovich je na klop San Antonia sedel v sezoni 1996/1997. V svoji skoraj 30-letni dobi na čelu San Antonia je ekipo s klopi vodil do petih naslovov prvaka (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), s čimer je eden od petih trenerjev z vsaj petimi naslovi. Trikrat je bil izbran tudi za trenerja leta v rednem delu sezone NBA (2003, 2012, 2014).

29 sezon, pet naslovov, 1.422 zmag:

29 seasons.

5 championships.

1,422 wins, the most of all-time.



Congrats on an incredible coaching career and good luck with your next chapter, Gregg Popovich!pic.twitter.com/sa1tV5xfnX — NBA (@NBA) May 2, 2025

Johnson: Počaščen sem, da sem dobil to priložnost

Mitch Johnson Foto: Guliverimage "Iz dneva v dan sem bolje, a ne dovolj dobro za tisto, kar načrtujemo. In zato je čas za spremembo," je o svojem zdravju in visokih ambicijah kluba, ki je bil njegovo življenje, dejal Popovich. Pravi, da povsem zaupa v Johnsona, ki je bil njegov pomočnik od leta 2019. "Počaščen sem, da sem dobil to priložnost, in ponižen, da bom delal pod takimi ljudmi," se je glas kar nekoliko tresel novemu glavnemu trenerju San Antonia. "Ne morem biti kot on, kot šef. Pokušal bom delati po svoje in upam, da bomo tako napredovali." Spurs so trenutno daleč od stare slave, to sezono so končali s 34 zmagami in 48 porazi.