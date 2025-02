Legendarni košarkarski trener Gregg Popovich je v četrtek prvič po novembrski možganski kapi obiskal svoje varovance in jim sporočil, da se to sezono ne bo vrnil na klop. San Antonio Spurs v času njegove odsotnosti vodi Mitch Johnson.

Gregg Popovich je star 76 let najstarejši trener v ligi NBA in tudi najuspešnejši, saj je s San Antonio Spurs od 2.250 tekem dobil kar 1.407 (od leta 1996). V košarkarsko hišo slavnih je bil vpisan predlani.

San Antonio Spurs so že prejšnji teden objavili, da bodo najverjetneje sezono končali brez Popovicha. In legendarni trener je zdaj to potrdil tudi sam. Novembra ga je zadela možganska kap in že okreva. Četrtkovo srečanje z vodstvom kluba in igralci je bilo zelo čustveno, poročajo ameriški mediji. "Odločil sem se, da se v tej sezoni ne vrnem na klop. Osredotočil se bom na svoje zdravje. Upam pa, da se bom v prihodnje še lahko vrnil k treniranju.

Brez njega so na dosedanjih 52 tekmah zmagali 22-krat. So na 13. mestu zahodne konference in nimajo pravih možnostih za končnico. Ekipo zdaj vodi 38-letni Mitch Johnson.