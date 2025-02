Luka Dončić po hudi suši zasijal z neverjetno trojko #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA prišli še do četrte zaporedne zmage. Lakers so na domačem parketu s 111:102 premagali Minnesoto Timberwolves, proti kateri so vodili že s 23 točkami prednosti, a so se na koncu namučili za zmago. Slovenski as Luka Dončić je srečanje končal pri 21 točkah, trinajstih skokih in petih asistencah, v končnici pa ob metu za tri točke z 0/8 nato zadel izjemno pomembno trojko iz nemogočega položaja. Dallas Mavericks so s 103:96 ugnali Charlotte Hornets, Denver Nuggets pa so brez Vlatka Čančarja s 112:121 klonili proti Milwaukee Bucks. Izjemna noč je za Stephenom Curryjem, ki je ob zmagi Golden State Warriors dosegel kar 56 točk, od tega dvanajst trojk v 19 poskusih.

Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwvoles 111:102 Učinek Luke Dončića: 21 točk (5/11 za 2, 1/9 za 3, 8/12 prosti meti), 13 skokov, 5 asistenc, 3 izg. žoge v 35:46 Strelci: James 33 (17 sk.), Reaves 23, Dončić 21, Hayes 10 (7 sk.), Goodwin 7; Shannon Jr. 25, Edwards 18, McDaniels 15, Alexander-Walker 14

Po torkovem čustvenem gostovanju Dallas Mavericks in prvi tekmi Luke Dončića, ki je na današnji tekmi po slovenskem času že dopolnil 26 let, proti svojemu nekdanjemu klubu, na kateri je bilo prisotnih ogromno emocij, je slovenski košarkar s soigralci opravil z novo preizkušnjo. Tokrat so Lakers na domačem parketu po poletnem začetku, na koncu s precej naprezanja le premagali Minnesoto Timberwolves, ki je sicer od sredine tretje četrtine igrala brez izključenega prvega zvezdnika ekipa Anthonyja Edwardsa. Strateg Minnesote Chris Finch proti Lakersem ni mogel računati na Rudyja Goberta in Juliusa Randla, se je pa prvič po 15. januarju na parket vrnil Donte DiVincenzo.

V tej sezoni sta ekipi odigrali še četrto srečanje, drugič so se zmage veselili Lakers, ki so ob tem prvič na medsebojnih obračunih računali na pomoč Dončića. Slovenec je srečanje izjemno odprl, nato pa grešil kot po tekočem traku, vse do nore trojke 3:39 pred koncem, ki je imela pomembno vlogo tudi pri uspeha gostiteljev.

Nora trojka Dončića:

Dončić je srečanje končal pri 21 točkah, po odličnem začetku, je nato v enem izmed delov srečanja zgrešil kar devet zaporednih metov, obetala se mu je celo prva tekma brez dosežene trojke po skoraj dveh letih in 97 zaporednih tekmah, nato pa je po osmih zgrešenih metih za tri zasijal, ko je bilo to najbolj potrebno. "To je noro, ne morem zadeti normalnega meta in potem zadanem iz takšnega položaja. To sem pač jaz, moram pa začeti zadevati tudi lažje mete, danes sem igral katastrofalno," se je kljub slabemu strelskemu večeru smejalo Ljubljančanu.

Slovenski košarkar je imel svoje minute na srečanju predvsem na uvodu tekme z Minnesoto. Lakers so tekmecu hitro pobegnili, po dobrih dveh minutah in pol igre je Dončić s črte prostih metov zadel za 11:3, nato pa je po slabi polovici igre prvih dvanajstih minut poskrbel za prvo dvomestno vodstvo domače zasedbe (18:8) in se ekspresno podpisal pod enajst točk, nato pa ob koncu prvega dela ob visokem vodstvu Jezernikov dobil nekaj zasluženega odmora. Lakers so v prvi četrtini zbrali 18 skokov, Minnesota pa le pet, ob tem so gostje zadeli le dobrih 31 odstotkov metov iz igre, medtem ko so jih Lakers izkoristili več kot 56 odstotkov. Domači so prvo četrtino dobili s 33:17.

Vroča kri

Med prvo in drugo četrtino je bilo na parketu tudi nekaj vroče krvi, saj sta se sporekla Jarred Vanderbilt in Edwards, ki je člana Lakersov med drugim odrinil, vmes pa je posegel tudi Dončić. Kljub nekaj vroče krvi pa je prednost gostiteljev še rastla, slabih devet minut pred koncem prvega polčasa je Austin Reaves zadel za prvo vodstvo s +20 (44:24)

Edwards proti Vanderbiltu:

Tudi po zadetem prostem metu Dončića je prednost Lakersov znašala 20 točk (53:33), nato pa je sledil precej klavrn zaključek prvega polčasa, v katerem so se gostje po trojki Terrenca Shannona tik pred sireno približali le na enajst točk zaostanka (47:58). V domači zasedbi je v prvem polčasu z 19 točkami prednjačil LeBron James, Dončić je v drugi četrtini dosegel le dve točki, v prvih 24 minutah je zgrešil vseh pet poskusov za tri točke.

Ant po drugi tehnični napaki predčasno pod prho, poškodba Hachimure

Lakers so na začetku tretje četrtine znova ušli, po polovičnem izkupičku Jamesa na prostih metih po slabih treh minutah igre je prednost narasla na 68:49, se je pa pred tem ob enem izmed protinapadov ob zaključevanju poškodoval Rui Hachimura, ki je v spremstvu zdravniškega osebja odšepal v garderobo. Strateg Lakersov Reddick je po tekmi sporočil, da si je poškodoval levo koleno in da bo več jasnega v naslednjih 24 urah.

Minnesota se tudi po zaostanku ni predala, po košu Mika Conleyja so se gostje približali na 59:71, a je nato sledil velik šok za Timberwolves, saj je je Edwards pri 18 doseženih točkah po dobri polovici igre v tretjem delu tekme prejel svojo drugo tehnično napako, potem ko je simuliral prekršek, ob izključitvi in odhodu iz igrišča pa je nato še v svojem slogu žogo vrgel med gledalce. To je bila njegova 16. tehnična napaka v sezoni, kar pomeni, da mu, če ta kazen kasneje ne bo razveljavljena, grozi ena tekma suspenza.

A Lakers so se še naprej precej mučili, čeprav je njihova prednost ves čas ostajala dvomestna. Dončić se v tretjem delu obračuna sploh ni vpisal med strelce, je pa njegova ekipa v zadnjo četrtino odnesla prednost s 84:73. Slabih osem minut pred koncem je zaostanek Minnesote po dveh zadetih prostih metih Shannona prvič po prvi četrtini in rezultatu 19:10 padel pod deset točk (84:92), nato pa je po zgrešenem metu Jamesa isti košarkar zadel še za 86:92. Lakersom nato ni pomagala niti minuta odmora, Dončić je zatem zgrešil še svoj deveti zaporedni met iz igre, kar je na drugi strani izkoristil Jaden McDaniels in slabih sedem minut pred koncem zadel za 88:92.

Dončić po 0/8 zadel noro trojko

Po novi minuti odmora je nato pri vodstvu s 93:90 mrk devetih zaporednih zgrešenih poskusov s košem prekinil Dončić, ki pa je ob tem zgrešil dodatni prosti met. Je pa Slovenec nato le našel nekaj svoje magičnosti, saj je 3:39 zadel trojko v svojem slogu praktično iz nemogočega položaja v zadnji sekundi napada in stepbacka iz ene noge za vodstvo svoje ekipe z 98:90. Ob norem metu se je lahko le za glavo prijel tudi njegov oče Saša Dončić, ki so ga kamere ujele v Crypto.com areni. S tem je Luka še na svoji 98. zaporedni tekmi dosegel vsaj en met za tri, nazadnje je brez zadetega meta za tri točke ostal 7. aprila 2023.

Ljubljančan je nato v zaključku dodal še tri zadete izjemno pomembne proste mete, svoje pa je nato dodal še James, ki je s košem 1:22 pred koncem za vodstvo s 107:98 dokončno zapečatil usodo gostov. Na koncu so Lakers slavili s 111:102.

LeBron James je dosegel 33 točk. Foto: Guliverimage

James je bil na koncu s 33 točkami prvi strelec tekme, 23 jih je dodal Reaves. Dvomestna sta bila še Dončić z 21 in Jaxson Hayes z desetimi. Na drugi strani je Shannon prispeval 25 točk, 18 jih je dodal izključeni Edwards, 15 pa McDaniels. Lakers so na koncu zbrali kar 19 skokov več od nasprotnika (68:49), obe ekipi sta imeli le malce več kot 40-odstotni izkoristek meta iz igre, so pa Lakers ob tem zgrešili kar 14 prostih metov (32/46).

Jezerniki so od prihoda Dončića pri izkupičku 4-2, na zadnjih 17 tekmah pa so Lakers slavili 15-krat. Skupno so z izplenom 36-21 na četrtem mestu zahodne konference, Minnesota je osma (32-28). Nova preizkušnja zasedbo JJ Reddicka čaka že v noči na soboto, ko se bo v lokalnem obračunu pomerila z LA Clippers.

56 točk Curryja

Izjemna noč je za Stephenom Curryjem, ki je z Golden Statom s 121:115 zmagal na gostovanju pri Orlandu. Curry se je ob tem podpisal kar pod 56 točk, zadel je dvanajst trojk iz 19 poskusov, 26. v karieri je na eni tekmi dosegel vsaj deset trojk. V tretji četrtini, v kateri so Warriors zaostanek 14 točk pretvorili v vodstvo s +5, je dosegel kar 22 točk oziroma celo točko več kot celotna zasedba Orlanda v tretjem delu obračuna. Med drugim je ob izteku igralnega časa v drugi četrtini zadel tudi iz sredine igrišča.

36-letni Američan je le za šest točk zaostal za svojim strelskim rekordom kariere, 14. v karieri pa je presegel mejo 50 doseženih točk. Bojevniki so zmagali še sedmič na zadnjih osmih tekmah odkar se je ekipi pridružil Jimmy Butler, ki tokrat sicer ni imel svojega večera, saj je dosegel le pet točk ob metu iz igre 1/7. Za Magic, ki so imeli 18 izgubljenih žog, je Paolo Banchero dosegel 41 točk.

21. poraz v sezoni pa so doživeli košarkarji Denver Nuggets, ki še naprej ne morejo računati na poškodovanega Vlatka Čančarja. Nuggets so s 112:121 izgubili na gostovanju pri Milwaukee Bucks, pri katerih je Giannis Antetokounmpo dosegel 28 točk, zraven pa zbral kar 19 skokov. Za Denver se je pod nov trojni dvojček podpisal Nikola Jokić, ki je zbral 32 točk, 14 skokov in deset asistenc.

Kyrie Irving je dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Do zmage pa je prišel tudi nekdanji Dončićev klub, Dallas Mavericks, ki je s 103:96 zaustavil Charlotte Hornets in po dveh zaporednih porazih prišel do polnega izkupička. Kyrie Irving je ob zmagi dosegel 25 točk, 18 od tega jih je dosegel v drugem polčasu, k svojemu dosežku pa je dodal še devet skokov. Poleg Anthonyja Davisa, Daniela Gafforda in Derecka Livelyja Jason Kidd znova ni mogel računati tudi na P. J. Washingtona, ki ima težave z gležnjem. Na drugi strani je drugo zaporedno tekmo za Hornets izpustil LaMelo Ball. 20 točk in enajst skokov je za Dallas dodal Moses Brown. Charlotte so brez Ballla v tej sezoni pri izkupičku 1-21, ob njegovi odsotnosti je bil s 26 točkami in 16 skoki najbolj učinkovit Mark Williams.

Liga NBA, 27. februar:

Lestvica:

