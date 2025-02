Čustveni Dončić: Ne morem niti opisati, kako sem se počutil

"Prisotnih je bilo res veliko čustev, bila je posebna tekma, včasih niti ne vem, kaj sem počel, zato sem res vesel, da je vsega konec," je po koncu srečanja Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks, ki so ga s 107:99 dobili prvi, dejal Luka Dončić, za katerim je izredno zahteven večer, nabit s čustvi.

Košarkarska javnost je končno dočakala dan, o katerem se je govorilo vse od menjave Luke Dončića k Los Angeles Lakers. Dončić je prvič po slovesu od Dallasa v Crypto.com Areni zaigral proti svoji nekdanji ekipi, proti kateri je na koncu prišel do zadoščenja v obliki zmage s 107:99. Slovenski košarkar se je ob tem podpisal pod svoj 81. trojni dvojček v karieri, tekmo je končal pri 19 točkah, 15 skokih in 12 asistencah, po koncu pa mu je vidno z ramen padlo veliko breme.

"Ne vem niti, kako bi pojasnil. Bilo je res čudno. V prvi in drugi četrtini nisem niti vedel, kaj se dogaja. Bilo je drugače, ne morem niti opisati, kako sem se počutil. Ko sem zadel tisto trojko v prvi četrtini, sem bil še dodatno motiviran, a danes mi ni uspevalo nič, tako da sem vesel, da smo zmagali. Pred tekmo sem sledil svoji rutini, nisem naredil nič posebnega. Poskušal sem uživati," je takoj po srečanju za TNT dejal Slovenec.

"Poskušal sem se prilagoditi na različne obrambe, ne glede na to, s kom igramo. Včasih te podvajajo, včasih ne, zato poskušam brati tekmo. Vesel sem, da je vsega konec, komaj čakam, da grem spat. Izmučen sem," je še dodal Dončić.

Trojka z glasnim krikom

Slovenec je sicer srečanje odprl izjemno motivirano, v prvi četrtini je bil z devetimi točkami prvi strelec svoje ekipe, že v uvodnih minutah si je prislužil tudi tehnično napako. Še posebej si je Dončić dal duška ob trojki za vodstvo z 19:14, ob kateri je glasno zakričal, pogled pa uperil proti klopi Dallasa. Kamere so za trenutek ujele tudi nasmeh nekdanjega večinskega lastnika Mavericksov Marka Cubana.

"Ne vem niti, kaj sem v tistem trenutku rekel. Bilo je prisotnih res veliko čustev, bila je posebna tekma, včasih niti ne vem, kaj sem počel, zato sem res vesel, da je vsega konec. Zagotovo mi bo ta tekma pomagala v dolgem procesu spremembe. Pomagali so mi tudi vsi soigralci, spodbujali so me ves čas, kot je rekel DoeDoe (Dorian Finney Smith, op. p.): čas je, da vrnemo udarec. Nisem igral najbolje, a vesel sem, da smo zmagali," je še dodal Dončić.

Dončić: Harrisona nisem srečal

Pred srečanjem je veliko pozornosti prejel tudi športni direktor Dallasa Nico Harrison, ki je Slovenca pozorno opazoval že med ogrevanjem. "Nica nisem videl niti zatem. Za skleniti obdobje po vsej tej sagi bo potreben čas, vse skupaj ni idealno. Vsako tekmo, vsak dan je bolje in bolje. Ta menjava ni podobna ničemur, kar sem do zdaj doživel v življenju, nikakor ne na tak način," je bil v besedah precej skop in rezerviran Dončić.

Ob njegovi ne preveč uspešni strelski noči, kjer pa je navduševal predvsem z asistencami in skoki, je vloga prvega strelca po razigranem drugem polčasu pripadla LeBronu Jamesu, ki je dosegel 27 točk. "JJ nam je med eno izmed minut odmora proti koncu dejal, naj se zberemo in organiziramo na parketu. Ko nam je to uspelo tako v obrambi kot v napadu, smo dobili veliko orožij. LeBron je izjemen košarkar, kar počne pri štiridesetih letih, je naravnost noro, v zadnji četrtini je zagospodaril na parketu, to je bilo res neverjetno spremljati," je dejal Dončić.

James in srečanje z nekdanjimi soigralci

Še posebej je odmeval trenutek, v katerem sta si skozi napad Dončić in James večkrat podala žogo, akcijo pa je v zadnji sekundi napada s trojko kronal James. "Mislim, da veliko govorim o potrpežljivosti in mislim, da je bil to velik dokaz tega. Večkrat sva si podala, vedela sva, da bodo podvajali, zato sva potrpežljivo čakala. Od LeBrona se vsak dan naučim ogromno, res je odličen košarkar in lepo je igrati z njim," je še dodal Ljubljančan.

Besede pohvale mu je na drugi strani vrnil James. "Zagotovo je bil zelo čustven. Težko je, ko daš eni franšizi toliko, do nje čutiš ljubezen in spoštovanje, si v finalu in zanjo igraš od 19. leta, pa se konča na takšen način. Slovo je težko, zelo čustveno, zagotovo se mu je po glavi podilo ogromno misli. Menim, da se je na vse skupaj odzval izjemno," je dodal izkušeni Američan.

Nekaj besed je na novinarski konferenci Luki namenil tudi trener Lakersov JJ Redick. "Luka se je dobro odzval, ni imel najboljšega strelskega večera, a je ogromno ustvarjal, ob tem je svoje prispeval tudi v obrambi. Tekmo je začel zelo čustveno, to je bilo pričakovano, se pa je nato hitro prilagodil. Slab met je sicer posledica našega slabega gibanja v napadu. Moraš se sprijazniti s tem, da je vedno malce čudno igrati proti svoji nekdanji ekipi. Odigraš tekmo in potem je to za tabo," je bil jasen strateg ekipe iz mesta angelov.

Čustven pozdrav z nekdanjimi soigralci

Dončić je ob srečanju z nekdanjim moštvom naredil še en korak proti odpiranju novega poglavja in zapiranju starega. Ob koncu si je praktično z vsakim izmed nekdanjih soigralcev izmenjal nekaj besed in objemov, še posebej čustven trenutek pa sta si izmenjala s Kyriejem Irvingom, ki je bil sicer s 35 točkami prvi strelec obračuna. "Bila je posebna tekma, ne morem pojasniti, kaj sem čutil, videl sem fante, s katerimi sem igral, s katerimi smo skupaj doživeli ogromno. Kyrie je moj 'hermano' (brat, op. p.), povezana sva tudi zunaj parketa. S temi fanti smo šli skupaj 'v vojno' in vesel sem, da sem jih videl," je še sklenil čustveno izpraznjeni Dončić. Ta pretiranega časa za razmišljanje o srečanju ne bo imel, saj Lakerse že v noči na petek ob 4.30 na domačem parketu čaka obračun z Minnesoto Timberwolves.

