V Los Angelesu aplavz za športnega direktorja Dallasa

Pred najbolj vročo tekmo košarkarske lige NBA ta hip, obračuna novega in starega moštva slovenskega virtuoza Luke Dončića, je bilo zabavno. V Dallasu osovraženi športni direktor moštva Mavericks Nico Harrison si je ob prihodu v dvorano, kjer si je ogledal tudi ogrevanje Dončića, prislužil aplavz navijačev moštva Lakers, za njim pa so se s kritičnimi sporočili znašli tudi navijači Mavericks.

Po šokantni menjavi, ki je v začetku februarja zatresla košarkarski svet in v kateri so Dallas Mavericks v Los Angeles poslali Luko Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa, v zameno za Anthonyja Davisa in Maxa Christieja, se strasti v Dallasu še niso polegle.

Navijači kluba so še vedno besni na športnega direktorja Nica Harrisona. V domači dvorani Dallasa so protestni plakati prepovedani, tudi navijače, ki se drznejo glasno izražati nezadovoljstvo z menjavo Dončića, odstranijo iz dvorane, zato je peščica teh izkoristila priložnost in v Los Angelesu Harrisonu sporočila, da je "zvestoba umrla".

Luka Dončić in Anthony Davis na ogrevanju. Davis je še vedno poškodovan in proti svoji nekdanji ekipi ne igra. Foto: Guliverimage

Nasprotno so navijači Lakers Harrisonu ob prihodu v dvorano Crypto.com namenili aplavz, s katerim so se mu zahvalili za darilo, se pravi pridobitev slovenskega košarkarskega virtuoza Dončića.

Ta se sploh prvič v svoji sedemletni karieri v ligi NBA meri z Dallasom. To je edini klub v ligi, ki mu še ni napolnil koša.

Navijači LA Lakers pa so ljubeče pozdravili tudi nekdanjega ljubljenca Anthonyja Davisa:

Pred tekmo je oglasno akcijo pripravil tudi Lukov opremljevalec obutve, "Air Jordan", izpostava podjetja Nike. Navijače Los Angeles Lakers je Dončić obdaril z brezplačnim parkiranjem nasproti dvorane, zakupil je namreč parkirišče pred bližnjim športnim barom.

Pred dvorano so pripeljali tudi super športni avtomobil v barvah Lakerjev in s številko 77, ki jo nosi Dončić.

Luka TAKEOVER in LA 📍



Za v Dallasu osovraženim Harrisonom se je znašla tudi peščica navijačev Mavericks s sporočilom:

Na ogrevanju ga je opazoval tudi Nico Harrison, športni direktor Dallasa, glavni arhitekt Dončićeve selitve v LA:

Luka Dončić na ogrevanju:

Luka Doncic takes the floor ahead of his first game vs. the Mavs as a Laker 🔥



Posebne superge za posebno priložnost:

Prihod v dvorano:

There he is...👀



Luka Dončić arrives to take on his former team 🍿



S pomočjo sponzorja "Air Jordan" je zakupil parkirišče nasproti dvorane:

A sign is now up for FREE PARKING at tonight's game, courtesy of @luka7doncic and @Jumpman23



Novinarju televizije ESPN Davu McMenaminu so viri blizu Luki povedali, da so govorice, ki so se širile o razlogih njegovega odhoda iz Dallasa (teža in pripravljenost) prebudile zver v Slovencu: