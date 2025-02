Velika zmaga Lakers na najtežje pričakovani tekmi, Luka Dončić s trojnim dvojčkom

Že dolgo časa ni bilo takšnega zanimanja za košarkarsko tekmo v ligi NBA kot za spopad Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks, zdajšnjega in nekdanjega klub slovenskega superzvezdnika Luke Dončića. S čustvi nabito tekmo so dobili Lakers (107:99), slovenski čarovnik, ki danes ni bil najbolj strelsko razpoložen, pa je vseeno prišel do prvega trojnega dvojčka v dresu svojega novega kluba (19 točk, 15 skokov, 11 aistenc).

Učinek Luke Dončića: 19 točk (6/17 za 2, 1/7 za 3, 6/8 prosti meti), 15 skokov, 11 asistenc, 3 ukr. žoge, 2 izg. žogi, 2 blokadi v 34:32 min.

Pred tekmo prisrčen pozdrav z nekdanjimi soigralci:

Luka & his former teammates before tipoff 🙌



Mavs-Lakers is LIVE on TNT! pic.twitter.com/8AMx4qE95a — NBA (@NBA) February 26, 2025

Izjemno motivirani Ljubljančan je poskušal tekmo odpreti s svojim značilnim metom, "step-back" trojko, a je bil nenatančen, prvi točki na tekmi je tako dosegel Rui Hačimura, izenačil pa je na drugi strani Klay Thompson. Kmalu se je ogrel tudi Luka Dončić in začel polniti koš svojega nekdanjega kluba, da pa je tekma tudi zanj nekaj posebnega, čustvenega, pa je pokazal po treh minutah, ko si je zaradi, zanj prav tako značilnega prepiranja s sodniki, prislužil tehnično napako.

Prvi točki Luke Dončića svojemu nekdanjemu klubu:

Luka through TRAFFIC for 2 💪



His first points of the night vs. Dallas on TNT! pic.twitter.com/sZc5jzR7mk — NBA (@NBA) February 26, 2025

Lakers so v prvi četrtini vse od izida 2:2 ves čas vodili in jo dobili z 28:20. Dončić je bil z devetimi točkami prvi strelec Lakers, LeBron James jih je prispeval sedem, pri Dallasu pa je s 14 točkami prednjačil Kyrie Irving.

Luka's making a statement EARLY 🔋



Hits the deep 3 and is already up to 7p, 6r & 4a in the 1Q on TNT! pic.twitter.com/exFMtarosq — NBA (@NBA) February 26, 2025

Dončića so njegovi nekdanji soigralci ves čas podvajali, zato je odlični Slovenec delil asistence, tudi spektakularno podal prek rame Austinu Reavesu za trojko.

Reaves je v drugi četrtini nosil breme LA-ja v napadu in pridno polnil koš Dallasa, ter do polčasa zbral 14 točk. Dončić ob 12 točkah v prvem polčasu zbral še 12 skokov in sedem asistenc. Lakers so na odmor odšli s prednostjo osmih točk (59:51), voz Dallasa sta namreč dobro vlekla Irving (18 točk) in novinec, nekdanji član Lakers Max Christie (10 točk), ki je v drugi četrtini podelil tudi eno blokado Dončiću.

V tretji četrtini je Dallas zaostanek za domačimi stopil na pičlo točko (78:77), Dončić je v svoj točkovni seštevek dodal še tri točke in jih ima 17, ob tem pa kar 15 skokov in devet asistenc. Le ena uspešna podaja mu torej manjka do prvega trojnega dvojčka v dresu LA Lakers. Irving je bil v tretji četrtini vroč, po 36 minutah igre ima že 27 točk.

V zadnji četrtini je Dallas pokazal zobe, prišel tudi do izenačenja (88:88), nato je Dončić šest minut pred koncem tekme z deseto asistenco – našel je Jamesa, ki je potopil trojko – prišel do četrtega trojnega dvojčka v sezoni in prvega v dresu svojega novega kluba, a se gostje niso predajali. Še naprej so dihali za ovratnik Jezernikov (91:91), Klay Thompson in Naji Marshall sta bila pri metu za tri domala nezgrešljiva, nato pa sta vajeti prevzela James in Dončić, poskrbela za vodstvo s 96:91, a je spet odgovoril Irving s trojko. Lakers so v zaključku še nekoliko okrepili obrambo in tekmo dobili s 107:99.

Najboljši ekipi vzhoda zanesljivi

Odlično sta se odrezali najboljši ekipi vzhodne konference. Cleveland Cavaliers so gostovali pri Magic v Orlandu in zmagali s štiridesetimi točkami razlike (122:82) ter prišli do 48. zmage v sezoni. Boston Celtics pa so bili s 111:101 boljši od Raptors na gostovanju v Torontu. Jaylen Brown je bil s 24 točkami prvi strelec Keltov, 22 jih je k zmagi prispeval Derrick White, Jason Tatum pa je 19 točkam dodal še 11 asistenc. Pri Torontu sta izstopala RJ Barrettt (22) in Scottie Barnes (21).

Cleveland je že pri 48 zmagah. Foto: Reuters

Cleveland se je izkazal z izjemno ekipno predstavo, Ty Jerome je končal z 20 točkami, po 17 so jih prispevali Evan Mobley, Max Strus in De'Andre Hunter, enajst pa Donovan Mitchell. Pri Orlandui sta imela le Paolo Banchero (26) in Franz Wagner (19) dvomestno število točk.

Antetokounmpo poražen v Houstonu

Houston Rockets so doma s 100:97 premagali Milwaukee Bucks. Čeprav je bil Giannis Antetokounmpo s 27 točkami, desetimi skoki in šestimi asistencami najboljši posameznik tekme, 22 točk pa je dosegel še Damian Lillard, so bili domači za odtenek boljši. Jalen Green je bil s 25 točkami prvi strelec Houstona, 23 jih je dodal Alperen Sengün, pa 16, Dillon Brooks ... Houston ostaja četrta ekipa zahoda.

New Orleans Pelicans so bili doma s 109:103 boljši od San Antonio Spurs, ki so do konca sezone izgubili francoskega orjaka Victorja Webanyamo. Trey Murphy je bil s 24 točkami prvo ime domače ekipe, 18 točk je prispeval Zion Williamson, Kelly Olynyk (12 skokov) in Yves Missi (11) pa sta kraljevala pod obročema. Košarkarji Spurs so si dobro razdelili ofenzivne naloge, z 20 točkami pa je izstopal Devin Vassell.

Ja Morant je v Memphisu izsilil podaljšek, v tem pa so Grizzlies le strli Phoenix Sunsn. Foto: Reuters

Nora tekma v Memphisu

Nora tekma pa se je odvila v Memphisu, kjer so Grizzlies gostili Phoenix Suns. Ja Morant je tik pred koncem rednega dela poskrbel za izenačenje na 137:137, po podaljšku pa so domači slavili s 151:148. Morant je bil z 29 točkami prvi strelec tekme, k zmagi domačih so prispevali še Jaren Jackson (28), Desmond Bane (25), Jaylen Wells 19, Santi Aldama (17) ... Pri Suns so izstopali Devin Booker (28 točk, 10 asistenc), Kevin Durant (26 točk, 8 skokov), Bradley Beal (24 točk, 11 aistenc), Bol Bol (23 točk, 8 skokov), Grayson Allen (21 točk) ...

JA FORCING OT ON THIS TOUGH JUMPER 🤯 https://t.co/O0EwBg9JSw pic.twitter.com/b8bkn63CWS — NBA (@NBA) February 26, 2025

Liga NBA, 24. februar:

Lestvica:

Preberite še: