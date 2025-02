Čustveni spopad Luke Dončića: srce proti spominom #video

V noči na sredo ob 4. uri po slovenskem času bo v Crypto.com Areni vse prej kot običajna tekma. V središču pozornosti bo Luka Dončić, ki se bo prvič po menjavi spopadel s svojo nekdanjo ekipo, Dallas Mavericks. Tekma bo nabita s čustvi, saj se bo slovenski zvezdnik pomeril proti moštvu, v katerem je preživel vsa leta svoje NBA-kariere. A pri Los Angeles Lakersih mu bodo stali ob strani – trener JJ Redick in soigralci verjamejo, da bo Luka prestal to posebno preizkušnjo in dokazal, da je v novi sredini pripravljen na velike stvari.

Poglejte si, kaj pravi Luka Dončić

"Luka ni sam," poudarjajo pri LA Lakers pred naslednjim obračunom, ki bo imel posebno noto. Los Angeles Lakers gostijo Dallas Mavericks. Dvoboj ne bi imel kakšnega posebnega predznaka, če ne bi v začetku februarja prišlo do nepričakovane menjave Luke Dončića v vrste kalifornijskega moštva.

Vodilni pri Dallas Mavericks so se odrekli njegovim uslugam v zameno za Anthonyja Davisa, ki ga zaradi poškodbe ne bo v kadru. Za vse je bil to velik šok, z večino nekdanjih soigralcev se Luka od menjave ni videl, zaradi česar bo tekma, ki bo ob 4. uri zjutraj v noči na sredo po slovenskem času, nabita s čustvi.

"Vedel sem, da bo šlo samo za vprašanje časa"

"Vsi v garderobi smo navdušeni, še posebej Luka. Stojimo mu ob strani," je za The Athletic dejal Dorian Finney-Smith, ki je bil soigralec slovenskega košarkarja pri Dallasu in sta skala posebno prijateljsko vez.

Trener JJ Redick, ki je v preteklosti tudi sam doživel menjavo kluba, verjame, da bo Dončić zmogel prestati ta preizkus: "Vsak dan je malo bolj prilagojen na nove okoliščine. Ko prvič igraš proti nekdanji ekipi, je vedno čudno, še posebej tako kmalu po menjavi. Ampak bo v redu."

Trener JJ Redick verjame v Luko. Foto: Guliverimage

Luka je bil lep čas na stranskem tiru, potem ko si je za božič poškodoval stegensko mišico in ni igral vse do 10. februarja, ko je nosil na hrbtu dres LA Lakers s številko 77, ki jo je imel že pri Dallasu.

Prve tri tekme se je še nekoliko lovil, saj dolgo časa ni bil aktiven na parketu, povrhu vsega pa se mora še uigrati z novimi soigralci, nato pa je eksplodiral na zadnji tekmi proti Denver Nuggets, proti katerim je dosegel 32 točk, deset skokov, sedem asistenc in se pohvalil še s štirimi ukradenimi žogami.

"Vedel sem, da bo šlo samo za vprašanje časa. Luka ni igral od božiča in vsi bi radi, da se takoj vrne na raven 30 točk, deset skokov in deset asistenc. Ampak to ne gre tako hitro. Tudi on je samo človek, vesel sem, da je spet našel pravi občutek na igrišču," pravi Dorian.

"Ne smemo pozabiti, da govorimo o fantu, ki je pri 13 letih zapustil dom"

Prilagajanje mu olajšujejo tudi poznani obrazi – poleg Redicka, ki je bil nekoč njegov soigralec, so pri Lakersih še pomočnik Greg St. Jean, ki je bil v Dallasu njegov koordinator za napad, ter nekdanji soigralci Finney-Smith, Maxi Kleber in Markieff Morris.

"Zagotovo mu pomaga, da ima okoli sebe ljudi, ki jih pozna, ampak ne smemo pozabiti, da govorimo o fantu, ki je pri 13 letih zapustil dom in šel v Madrid, kjer se je sam naučil španščine. On je poseben. Kljub vsemu mislim, da mu ekipa pri tej spremembi res pomaga," razlaga Redick.

Luka Dončić in Dorian Finney-Smith iz časov, ko sta bila soigralca pri Dallasu. Zdaj si delita garderobo pri LA Lakers. Foto: Guliverimage

"Veselim se te tekme. Luka bo zagotovo motiviran, ampak ne želim mu nalagati prevelikega pritiska. Na koncu je najpomembnejše, da zmagamo. In če bomo, vem, da bo tudi on zadovoljen," je še dodal Finney-Smith.

Seznam poškodovanih pri Dallasu je dolg

Trener Dallasa Jason Kidd ne bo mogel računati na centrsko linijo Anthony Davis, Dereck Lively II, Daniel Gafford, nekaj negotovosti pa je zaradi težav z gležnjem tudi pri P. J. Washingtonu, medtem ko pri Lakers ne bo nastopil le Kleber, pri zvezdniku LeBronu Jamesu pa je zapisano, da bo najverjetneje na voljo za igro. Zadnjo tekmo so Mavs visoko izgubili na gostovanju pri Golden State Warriors. S 126:102 so zmagali zadnji, pred tem pa je Dallas dobil tri tekme.

Lakers bodo v tekmo vstopili s popotnico dveh zaporednih zmag, ki so ju zabeležili na gostovanju pri Portlandu in Denverju.

Sicer pa so se letos Lakers in Mavericks že pomerili. V Dallasu so 8. januarja slavili zmago Mavs, ki so igrali vidno oslabljeni, saj niso imeli v kadru ne Dončića ne Kyrieja Irvinga.