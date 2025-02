Luka Dončić in Nikola Jokić sta že od nekdaj velika prijatelja zunaj košarkarskih igrišč. Tokrat sta se srečala, ko je Denver v domači dvorani gostil LA Lakers, kjer zdaj igra slovenski košarkarski as.

Luka and Nikola ahead of their first Lakers-Nuggets matchup 🤝



🔜 8:30 PM ET on ABC/ESPN+ pic.twitter.com/SrrwD9CQTH — ESPN (@espn) February 23, 2025

Srbski in slovenski košarkar sta že dolgo velika prijatelja, saj oba prihajata iz držav nekdanje skupne države. Na ogrevanju je do Ljubljančana pristopil Nikola Jokić in spregovorila sta nekaj besed, nato pa nadaljevala ogrevanje.

Na koncu je bil veliko bolj zadovoljen naš košarkar, potem ko so LA Lakers slavili s 123:100. Dončić pa je bil tudi igralec tekme, potem ko je v svojo statistiko vpisal 32 točk, deset skokov in sedem asistenc. Nikola Jokić se je podpisal pod trojni dvojček, a je zadel le dva meta iz igre. Srb je dosegel 12 točk, 13 skokov in deset asistenc.

Preberite še: