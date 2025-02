V moštvu Los Angeles Lakers so objavili posnetek iz slačilnice po ponedeljkovi tekmi v Denverju, v kateri so Luka Dončić, LeBron James in kalifornijska ekipa s 123:100 premagali Nuggets Nikole Jokića. S posnetka je lepo razvidno, kako strasten je trener Jezernikov JJ Reddick. Posebej vesel je bil vrnitve Dončića na raven, ki smo jo pri Ljubljančanu poznali, ko je blestel v dresu Dallas Mavericks. Prav z nekdanjim klubom se bo spopadel v noči na sredo po slovenskem času.

"Zjutraj smo se pogovarjali, da gremo v vojno, da bomo pripravljeni umreti na igrišču. Danes sem bil tako napet, da nisem mogel niti zadremati. Tudi ponoči nisem spal, pokonci sem bil do petih zjutraj. Pred tekmo sem ležal tamle na tleh in delal dihalne vaje ter si predstavljal, kako bo naša ekipa danes igrala, in vi, fantje, ste to še presegli," je v ognjevitem govoru v slačilnici po veliki zmagi v Denverju povedal JJ Reddick.

Believe in it. JJ has us ready to run through a wall 😤 pic.twitter.com/VYxoZUMEFj — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 23, 2025

"Verjeli smo v načrt, klop je bila dobra, vsi so prispevali … Luka, prekleto lepo te je imeti nazaj!" je še nadaljeval, ob tem pa ga je prekinilo glasno odobravanje Dončićevih novih soigralcev, ki so Ljubljančanu – ta je dosegel 32 točk ter zbral deset skokov in sedem asistenc – še zaploskali. Dončić pa je nasmejan trenerju pokazal štiri prste in poudaril, da je na tekmi ukradel tudi štiri žoge.

Reddick je nato pohvalil obrambo, vse košarkarje, ki so pazili na srbskega virtuoza Nikolo Jokića in ga omejili na 12 točk, 13 skokov in deset asistenc. "Rui (Hačimura), Vando (Jarred Vanderbilt), Doe (Dorian Finney Smith), Bron (LeBron James), vi ste bili v glavnem na njem. Vsi, ki so bili nocoj na Jokiću, so bili odlični," je bil navdušen Reddick.

"Vso sezono že govorim o našem prepričanju, odločnosti. Upam, da je bilo tole danes zabavno. Če bomo tako trdo igrali do konca rednega dela sezone, bomo čisto v redu. Ta tekma naj vam dvigne zaupanje. Meni ga je. V to, kaj lahko dosežemo. Bilo je odlično," je še zmagoviti nagovor sklenil trener LA Lakers.

Lakers so s 34 zmagami in 21 porazi četrta ekipa zahodne konference, v noči na sredo po slovenskem času pa se bodo na domačem parketu pomerili z Dallas Mavericks, nekdanjim moštvom Luke Dončića.

Preberite še: