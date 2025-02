Ganljive besede košarkarja Dallasa o Dončiću: Pogrešamo Luko, on je naš brat

Zgodilo se bo prvič, odkar je prišlo do šokantne menjave, kakršne zgodovina lige NBA ne pomni. Ko je bil Luka Dončić primoran zapustiti Teličke in se nato po dolgem obdobju odsotnosti zaradi poškodbe leve mečne mišice vrnil na parket v novem zlato-vijoličnem dresu, je šlo na igrišču sprva bolje Dallasu. Čeprav ima poškodovane prav vse višje nosilce igre, tudi najodmevnejšega novinca Anthonyja Davisa, je z drugo postavo kot po tekočem traku premagoval tekmece in vknjižil tri zaporedne zmage.

P. J. Washington je bil ob Kyrieju Irvingu najboljši strelec Dallasa na gostovanju pri Golden Statu. Oba sta dosegla 17 točk. Na dvoboju je blestel v vrstah Golden Stata Stephen Curry. V treh četrtinah je dosegel 30 točk. Foto: Reuters

Niza pa je bilo konec na nedeljskem gostovanju v San Franciscu, kjer je nemočen Dallas izkusil moč razigranega Stephena Curryja in njegovih Warriorsov (126:102). Golden State se je maščeval za nedaven poraz v Dallasu in nadigral Kiddovo četo. Igra Dallasa je trpela tako v napadu kot tudi v obrambi, navijači Mavericks pa so se ob visokem porazu večkrat spomnili na odhod Dončića in dali vedeti, da jih spremlja občutek nelagodja, ko se zavedajo, da slovenski as ni več član Dallasa in se bo v noči na sredo prvič pomeril proti donedavnim soigralcem, s katerimi je lani zaigral v velikem finalu lige NBA.

Težko bo pokrivati Luko

Jason Kidd se bo moral v sredo prvič kot trener Dallasa spoprijeti z nalogo, kako v napadu ustaviti Luko Dončića. Foto: Reuters Tako se v Los Angelesu obeta še kako čustven dvoboj. O njem je po visokem porazu proti Golden Statu spregovoril tudi P. J. Washington in napovedal obračun, na katerem bo v središču pozornosti svetovne košarkarske javnosti Dončić. "Pričakujem, da bo Luka odigral vrhunsko predstavo, saj se zavedam, kako dober igralec je in s kakšno miselnostjo bo vstopil v dvoboj. Vem, da bo pripravljen na nas," je dejal 26-letni Američan, visoko krilo Dallasa, ki bi ga lahko na tekmi v Los Angelesu doletela naloga, da pokriva Dončića. To pa je nekaj, s čimer verjetno že ima izkušnje, saj jih je pridobil na nekdanjih skupnih treningih s slovenskim virtuozom.

"Zavedamo se, kako dober je Luka. Težko ga je pokrivati, težko je upočasniti njegov ritem. A s tem se bomo morali spoprijeti, dati na tekmi vse od sebe in jo skušati zmagati," sporoča Washington, ki je v preteklosti užival ob igranju s slovenskim asom, najboljšim strelcem Dallasa, po njegovem odhodu pa postal eden izmed nosilcev igre. "Pogrešamo ga. Konec koncev je naš brat in ga bomo vedno imeli radi," ni skrival čustev.

V mestu angelov bo čustveno

Luka Dončić je blestel na gostovanju LA Lakers v Denverju in prvič kot Jezernik presegel mejo 30 točk. Foto: Guliverimage Realnost je takšna, da Dončić od začetka meseca nosi dres Jezernikov, ki imajo z njim velike načrte, nedavna rapsodija v Denverju, kjer se je LD77 izkazal proti izjemnim Nuggetsom z 32 točkami, desetimi skoki, sedmimi asistencami, kar štirimi ukradenimi in le eni izgubljeni žogi, pa daje vedeti, da se po vseh težavah, ki mu jih je zadala poškodba mišice, počasi privaja na novo ekipo in vrača v formo, s katero si je v ligi NBA izklesal status enega najboljših.

"Zdaj moramo v Los Angeles in tekmovati proti njemu. Obeta se izjemna tekma. Komaj čakam. Vsi smo navdušeni, da se bomo prvič pomerili. Nisem ga še videl od menjave, zato bo to za nas zares velika tekma. Vsi smo navdušeni," je ponovil Washington.

Novinar The Athletic Christian Clark je dodal, da se je Luka nedavno javil Washingtonu in mu čestital ob rojstvu njegovega sina. Zdaj se bosta kmalu prvič po dolgem času srečala še na parketu. Obeta se torej čustven večer. Začel se bo ob 4. uri zjutraj v sredo. To bo jutro, ko Slovenija zagotovo ne bo spala, navijači Dallasa pa ne bodo skrivali nenavadnih, mešanih občutkov.

Dončić je v tej sezoni za Dallas odigral 22 tekem, v povprečju pa na dvoboj dosegal 28,1 točke, 8,3 skoke in 7,8 asistence. Odkar nosi dres LA Lakers in je na parketu v povprečju prebil bistveno manj minut kot pri Dallasu, njegovo povprečje na uvodnih štirih tekmah znaša 19 točk, 7,5 skoka in 5,8 asistence. Foto: Reuters