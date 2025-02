Pri Dallasu si ne delajo usluge, Dončićevi navijači razjarjeni

V videoposnetku, ki je vseboval glas lokalnega hip-hop umetnika Dorrougha, je bilo seveda v ospredju več zvezdnikov Dallasa, kot so Kyrie Irving, Anthony Davis in Klay Thompson, vendar pa je odločitev, da zameglijo obraze nekaterih košarkarjev ob različnih priložnostih in jih prekrijejo z logotipi Mavericks v celotnem videoposnetku, povzročila špekulacije, da Mavericks poskušajo namerno zamegliti obraz Luke Dončića. To je še prililo olje na ogenj ob že tako razjarjenih navijačih Dallasa ob menjavi Dončića k LA Lakers.

Vendar temu, vsaj po poročanju nekaterih medijev, naj ne bi bilo tako. WFAA, podružnica ABC v Dallasu, se je globoko poglobila v iskanje ozadja in dogajanja v različnih trenutkih v videu, kjer so bili igralci zamegljeni. Nihče od njih naj ne bi bil Dončić, zanimivo pa je logotip kluba med drugim pristal na obrazih Quentina Grimesa in Maxija Kleberja, ki sta se prav tako v zimskem prestopnem roku poslovila od Dallasa. Kar naj bi dodatno ovrglo mišljenje nekaterih navijačev in medijev, je to, da je Dončić dejansko prikazan v ozadju enega izmed vrhuncev igre Kyrieja Irvinga po približno 47 sekundah videoposnetka.

Ob tem se je na omrežju X oglasil tudi nekdanji uslužbenec Mavericksov Bobby Karalla, ki je prav tako opozoril, da je zatemnitev igralcev pravzaprav dolgoletna politika ekipe. "Vsako leto smo se morali čim prej znebiti fotografij zamenjanih igralcev, ki so pred tem predstavljali ekipo, v vseh medijih. Družabna omrežja, spletna mesta, videoposnetki, revije ... Niso več uslužbenci Dallasa. Vem, da so čustva mnogih še vedno prizadeta in da je ozračje razgreto, vendar to ni nič neobičajnega," je zapisal Karalla.

Na dogajanje se je odzval tudi raper v videoposnetku Dorrough. "Kot navijač Dallasa in nekdo, ki obožuje košarko, ne bi bil nikoli del nečesa takšnega z namenom, da se odstrani, cenzurira ali da se na kakršenkoli drugi način ne bi spoštovalo Dončića. Da razjasnimo, Luka ni bil cenzuriran iz videa, vsi omenjeni trenutki so vsebovali druge košarkarje, ki niso več del ekipe. Video je bil ustvarjen z namenom, da združimo navijače Mavericksov, nikakor pa ne izbrisati prispevka kateregakoli izmed košarkarjev v franšizi. Luka je in vedno bo del zgodovine Mavsov, do njega in vsega, kar je naredil za ta klub, gojim neizmerno spoštovanje," je med drugim zapisal Dorrough.

Pri Mavericks so sicer ob vsipu komentarjev jeznih navijačev videoposnetek nato iz omrežij izbrisali.

