Luka Dončić: To se ne sme dogajati

Slovenski košarkar Luka Dončić očitno še ni ujel prave forme v dresu LA Lakers in je bil po tekmi proti Charlotte Hornets kritičen tudi do sebe. Zanj je bila to tretja tekma v dresu LA Lakers.

Luka Dončić je na tekmi ob skromnem metu iz igre (5/18) v 33 minutah prispeval 14 točk, 11 skokov in osem asistenc, kar je precej manj, kot smo ga bili vajeni gledati v dresu Dallasa. Slovenski košarkarski as se zaveda, da bo moral v prihodnje igrati bolje in da se mora še nekoliko privaditi. Košarkarji Charlotta so priredili presenečenje in v mestu angelov premagali LA Lakers (100:97).

"Potrebujemo čas"

"Seveda bo to trajalo nekaj časa. Začeti tekmo s štirimi ali petimi izgubljenimi žogami – to se ne sme dogajati. Košarko moram igrati na pravi način," je najprej po tekmi povedal Luka, ki sicer meni, da je ekipa igrala dobro.

"Kot sem rekel, potrebujemo nekaj časa, da se prilagodimo vsemu. Ampak danes smo imeli dobre priložnosti za met, le da jih nismo zadeli, še posebej jaz. Potrebujemo čas, da se uigramo," je dodal in poudaril, da želi le igrati svojo igro, ostati agresiven in na vse načine pomagati ekipi, da skupaj zmagajo.

Minilo je že kar nekaj časa, odkar je Slovenec prispel V Los Angeles, kjer bo nadaljeval svojo košarkarsko kariero. In kako 25-letni Ljubljančan gleda na svojo prihodnost v mestu angelov?

"Trenutno gledam samo naprej. Vesel sem, da sem tukaj. To je namreč eden največjih klubov na svetu. Kot sem rekel, potrebujem še nekaj časa, ampak ponosen sem, da lahko igram za Lakers," je povedal Dončić in še razkril, da je njegova fizična pripravljenost vse boljša. "Noge še niso prave, še vedno se lovim s tem, ampak z vsako tekmo bo bolje, tako da sem zadovoljen."

"Trud, ki smo ga vložili, bi moral zadostovati za našo zmago," je po tekmi dejal trener Lakers J.J. Redick, ki pa je bil razočaran nad domačo predstavo. "Mislim, da smo od 39 do 44 minut odigrali precej slabo v napadu," je dejal Redick: "Nekaj od tega je bilo pričakovano. Nekaj od tega površno, nekaj pa žal le slaba izvedba."

