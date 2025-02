Košarkarji Charlotta so priredili presenečenje in v mestu angelov premagali LA Lakers (100:97). Luka Dončić je prvič, odkar ga je Dallas v šokantni menjavi poslal v Kalifornijo, nastopil s polno minutažo, a je na koncu ostal praznih rok. Ob skromnem metu iz igre (5/18) je v 33 minutah prispeval 14 točk, 11 skokov in 8 asistenc, LeBron James pa je v zadnjem napadu dvakrat zgrešil met za tri točke, s katerim bi izsilil podaljšek. Jezerniki so vodili večino srečanja, a je po izključitvi Austina Reavesa sledil izjemen odgovor Charlotta, pri katerem sta blestela Mikal Bridges in LaMelo Ball.

Los Angeles Lakers : Charlotte Hornets 97:100 (28:21, 48:37, 66:69)

Najboljši strelci: James 26 (trojke 4/11, 11 as., 7 sk.), Hachimura 17 (trojke 1/8, 8 sk.), Dončić 14 (trojke 1/9, 11 sk., 8 as., 6 izg. žog), Finney-Smith 12 (trojke 4/6); Bridges 29 (trojke 5/11, 6 sk.), Ball 27 (trojke 5/13, 6 as., 5 sk.), Smith Jr. 12 (trojke 4/11), Curry 10, Williams 10 (9 sk.)

Učinek Luke Dončića: 14 točk (za tri 1/9, za dve 4/9, prosti meti 3/4), 11 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 6 izg. žog v 33 minutah

Občinstvo v Crypto.com Arena je pričakovalo spektakel. Trener JJ Redick je prvič odredil Luki Dončiću polno minutažo, navijači Los Angeles Lakers so pričakovali, da bo slovenski as, ki bo konec meseca dopolnil 26 let, predstavil vsaj delček mojstrovin in čarovnij, s katerimi je od leta 2018 razvajal navijače Dallasa. Čeprav je na drugi strani stalo moštvo Charlotte, ki je do srečanja v mestu angelov v tej sezoni zmagalo zgolj na 13 tekmah, pa so ljubitelji košarke v Los Angelesu ostali prikrajšani za pričakovano zmago gostiteljev.

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Dolgo časa je resda kazalo, da bo zmaga ostala doma, a so stvari zlasti po izključitvi Austina Reavesa ušle izpod nadzora. Če je bila obramba Jezernikov v prvem polčasu na izjemni ravni, pa so Charlotte Hornets v drugem polčasu na krilih vročega Mikala Bridgesa in LaMela Balla, ki sta zasenčila zvezdniški dvojec v vrstah gostiteljev (LeBron James in Luka Dončić), priredili preobrat, ob katerem so razkrili kar nekaj slabosti Jezernikov. Kaj vse se je dogajalo na edinem srečanju lige NBA v noči na četrtek, ki bi moral biti odigran že 9. januarja, a je bil nato zaradi uničujočih požarov v Los Angelesu prestavljen na rezervni termin?

Dončić izgubljal žoge kot po tekočem traku

Dvoboj v Los Angelesu se je začel nevsakdanje, saj se je pri Luki Dončiću, ki se je trudil, da bi bila igra gostiteljev čim bolj atraktivna, zelo hitro polnila statistična rubrika izgubljenih žog. Čeprav je nase opozarjal tudi z asistencami, pri tem navdušil zlasti s tisto, ko je podal čez celotno igrišče LeBronu Jamesu, ki je nato atraktivno zabil žogo v koš (za 4:6), je vse prevečkrat zapravljal žoge. Kot da bi se še privajal na soigralce.

Kako je Luka Dončić podal LeBronu Jamesu čez celotno igrišče:

LUKA FULL COURT PASS TO LEBRON pic.twitter.com/7Ahm3ymI4N — Lakers Empire (@LakersEmpire) February 20, 2025

Njegove podaje so bile večkrat preveč nepredvidljive ali pa prehitre za soigralce, tako da je 25-letni Ljubljančan v prvi polovici uvodne četrtine izgubil kar pet žog. V tem obdobju pa je zbral tudi štiri skoke in dve asistenci, tako da so bili Jezerniki po začetnem zaostanku z 2:6 vselej v vodstvu. Vsaj kar se tiče prvega polčasa.

Dončić je edini koš v prvi četrtini dosegel po lepi asistenci Jamesa, nato pa po slabih osmih minutah, ob vodstvu Jezernikov s 16:14, odšel na počitek. Lakers so si do konca četrtine priigrali prednost s 28:21, končni rezultat je s trojko ob zvoku sirene postavil Seth Curry, eden izmed dveh Dončićevih nekdanjih soigralcev pri Dallasu. Drugi je Josh Green.

Pri Charlottu je dosegel slabo polovico točk Mikal Bridges (10) in nakazal, da bi lahko povzročal obrambi Jezernikov ogromne težave, pri Lakersih pa sta z osmimi točkami izstopala LeBron James (navdušil je z dvema zaporednima trojkama, ko je v uvodnih minutah srečanja pomagal gostiteljem do delnega rezultata 12:0) in Rui Hachimura.

Izjemna obramba Lakersov, trojka Dončića kot zakleta

Dončić je v prvem polčasu prispeval 4 točke, 7 skokov in 5 asistenc, a tudi pet izgubljenih žog. Foto: Reuters V drugi četrini je Dončić vstopil pri vodstvu Lakersov s 36:33. Do konca druge četrtine je bilo še osem minut, gostitelji pa so se ob ne preveč solidnem odstotku meta iz igre izkazali zlasti z dobro igro v obrambi, saj so do konca prvega polčasa dovolili gostom zgolj še štiri točke. Dončiću ni in ni stekel met, roka se mu je prevečkrat zatresla, tako da je v prvem polčasu zgrešil vseh pet metov za tri točke. Pri vodstvu 46:37 se mu je ponudila idealna priložnost, saj se je pri metu za tri točke znašel sam kot duh.

A, kot da bi bilo zakleto, je ob razočaranju občinstva, v miru se je lahko pripravljal kar nekaj sekund, zgrešil tudi povsem neoviran met. Niz zgrešenih metov je prekinil šele v zadnji minuti prvega polčasa, ko je dosegel drugi koš na srečanju.

Kako si je Dončić "oddahnil" po edinem košu v drugi četrtini:

Luka’s reaction to FINALLY scoring 😂 pic.twitter.com/hWC2I3amsb — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 20, 2025

Tako je končal prvi polčas z zgolj štirimi točkami, kar je bilo bistveno manj od učinka, s katerim je v vlogi najboljšega strelca dolga leta navduševal privržence Dallasa, je pa vseeno marljivo nabiral tudi skoke in asistence, prednost pa je zrasla na +11 (48:37). Jezerniki so imeli tako razloge za zadovoljstvo, Dončić pa je tudi popravil statistiko, saj v drugi četrtini ni izgubil nobene žoge.

Potop Lakersov po izključitvi Reavesa

Prednost Los Angelesa se je začela v nadaljevanju srečanja topiti. Gostje so v drugi polčas krenili odločno. LaMello Ball je z dvema trojkoma nakazal boljše čase Charlotta. Če so Hornets v drugi četrtini dosegli zgolj 16 točk, so v drugem polčasu polnili koš Jezernikov bistveno uspešneje. Dončiću še naprej ni stekel met za tri točke, tako da je postal ogrožen njegov niz tekem, na katerih je dosegel vsaj eno trojko. Ta je dolg 94 tekem in je najdaljši izmed aktualnih košarkarjev v ligi NBA.

Kako je prišlo do izključitve Reavesa:

Austin Reaves just got EJECTED 😳 pic.twitter.com/1fhgpmhTrp — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 20, 2025

Ko je pri vodstvu Jezernikov s 65:57 zaradi dveh zaporednih tehničnih napak moral predčasno s parketa Austin Reaves, so se gostitelji znašli v dodatnih težavah. Branilec Jezernikov je pri sodnikih protestiral, saj je bil prepričan, da je Jusuf Nurkić nad njim storil prekršek. Piščalke so ostale neme, delivci pravice pa so poslali Američana predčasno pod prho. Kdo bi si takrat mislil, da se bo ta stroga odločitev sodnikov na koncu izkazala za ključno, saj je nato sledil potop Lakersov ...

LeBron James poskrbel za potezo srečanja, a ...

Kmalu po izključitvi Reavesa se je Luka Dončić, ki je do takrat odigral že 24 minut, preselil na klop. Jezerniki so vodili 65:58, nato pa se je začel šov Charlotta, po katerem navijačem Jezernikov ni bilo več do smeha.

Na krilih vročega Mikala Bridgesa in LaMela Balla, ki sta začela zadevati trojke v serijah, so z delnim rezultatom 26:1 povsem preobrnili potek srečanja in na začetku zadnje četrtine povedli za +9 (66:75). LA Lakers so bili nemočni v napadu, večkrat je bil nenatančen tudi James. Katastrofalni niz je s trojko dobrih devet minut pred koncem prekinil Hachimura (69:75), nato pa se je v igro vrnil Dončić.

Ko je Charlotte, z zgolj 13 zmagami v tej sezoni eden najslabših udeležencev lige NBA, v Los Angelesu povedel za devet točk, je vrag v vrstah gostiteljev vzel šalo. Stvari je v svoje roke prevzel James in po vstopu Dončića v igro hitro dvignil na noge občinstvo. Jezerniki so se na krilih mladostnega veterana vrnili v igro, pri zaostanku s 73:77 pa je svojo prvo trojko na tekmi, še kako pomembno, dosegel Dončić.

Neverjetno zabijanje LeBrona Jamesa nad "nesojenim" soigralcem Markom Williamsom:

LEBRON JAMES POSTER OVER MARK WILLIAMS pic.twitter.com/QqgU6oMWc5 — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) February 20, 2025

Kaj kmalu je sledila poslastica večera, "živalsko" zabijanje Jamesa po podaji slovenskega virtuoza za izenačenje na 80:80. James je zabil prek centra Marka Williamsa, ki je bil po nedavni menjavi že nekaj časa njegov soigralec, a se je nato vrnil k Charlottu.

Ball popeljal Charlotte do presenečenja

LaMelo Ball je proti Jezernikom dosegel 27 točk. Foto: Reuters Sledila je napeta končnica, v kateri so Lakers večkrat povedli, a so še vselej, ko jim je to uspelo, prejeli trojko. Charlotte so parali živce Jezernikom z uspešnimi meti z razdalje, prebudil se je tudi Nick Smith Jr., hkrati pa izkoriščali tudi dejstvo, da si je Dončić do takrat nabral že pet osebnih prekrškov, tako da je zaigral rezervirano v obrambnih akcijah. To je smelo izkoriščal zlasti Ball.

Jezerniki so nazadnje vodili dobro minuto pred koncem, ko je po uspešnem skoku v napadu zadel v polno Dončić. Vodstvo Lakersov pa ni trajalo dolgo. Smith Jr. je s trojko popeljal Charlotte na 96:94. Rezultat bi lahko 37 sekund pred koncem izenačil Hachimura, a je zapravil oba prosta meta.

Kako je Ball prelisičil in vrgel iz ritma Dončića, ki je imel takrat že pet osebnih napak:

Hornets’ LaMelo Ball crosses Lakers’ Luka Doncic pic.twitter.com/vpBmNRvG9s — Ben Golliver (@BenGolliver) February 20, 2025

Dobrih 14 sekund pred koncem je LaMelo Ball atraktivno prodrl proti košu in z enim najlepših košev na srečanju popeljal Hornets na +4. Jezerniki se vseeno niso predali. James je sedem sekund pred koncem s trojko znižal na -3, nato so gostitelji hitro storili prekršek nad Ballom, ki pa je zadel oba prosta mesta. Charlotte so tako v zadnjih šest sekund krenili s prednostjo 100:97.

Pri Dallasu je takšne napade večinoma zaključeval Dončić, na večer, ko je metal za tri točke skromnih 1/9, pa je to nalogo prevzel James. Ponudili sta se mu dve priložnosti, a je na razočaranje občinstva in soigralcev obe zapravil.

Jezerniki so proti Charlottu doživeli nepričakovan udarec. Foto: Reuters

Žoga ni hotela v obroč, Charlotte je prišel do presenetljive zmage, Jezerniki, ki jih že v noči na petek čaka nov izziv, gostovanje v Portlandu, pa so vknjižili drugi zaporedni poraz.

Dončić je tako na treh nastopih v dresu Jezernikov dočakal le eno zmago, za prvi trojni dvojček v zlato-vijoličnem dresu pa sta mu zmanjkali le dve asistenci. Povprečno na tekmo dosega 14,6 točke, 7 skokov in 5,3 asistence. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe leve mečne mišice je veliko škodo utrpel njegov met. Iz igre kot Jezernik meče 36-odstotno, za tri točke le 21-odstotno, proste mete pa 58-odstotno.

Jezernike čaka peklenski ritem tekem Košarkarje LA Lakers čaka peklensko obdobje. Po bolečem porazu s Charlottom bodo v noči na petek gostovali pri Portlandu, nato pa dva dni pozneje odprli pestro obdobje, v katerem bodo v 14 dneh odigrali kar osem tekem, pri tem pa imeli le dvakrat opravka s tekmecem, ki ima trenutno manj zmag kot porazov v ligi NBA.

Dobra volja na treningu

V Los Angelesu je nedavno luč sveta ugledal čudovit mural, spomin na trenutek, ko sta se leta 2019 srečala Luka Dončić in žal že pokojni zvezdnik lige NBA Kobe Bryant. Dončić je za Jezernike debitiral z zmago proti Utahu, nato pa na prvem "zlato-vijoličnem" gostovanju v Salt Lake Cityju ostal praznih rok. Na obeh tekmah je odigral manj kot 25 minut, skupno pa dosegel 29 točk. Med zvezdniškim vikendom All-Star, na katerem prvič po petih letih ni nastopil, najbolj pa ga je pogrešal velik prijatelj Nikola Jokić, se je z družino odpravil na krajši dopust, nato pa vrnil v Los Angeles in nadaljeval z intenzivnimi treningi.

Luka Dončić čaral na treningu v Los Angelesu:

The Lakers are back on the hardwood, with Luka Doncic emerging victorious in a post-practice half-court shot contest (with Dalton Knecht dunking in the background): pic.twitter.com/PFlArbSi2R — Mike Trudell (@LakersReporter) February 19, 2025

Na njih je znova plenil pozornost s čarobnimi potezami. Na enem izmed videoposnetkov, ki so zaokrožili po spletu, je tako zadel s sredine igrišča, nato pa vse skupaj oplemenitil z natančno trojko, ko je žoga padla v obroč po neverjetno visokem loku. Ker je dobil tekmo proti svojim trenerjem, je slednje čakala tradicionalna kazen. Določeno število sklec.

LeBron James: Lahko bi bili res dobri

Drugi veliki zvezdnik LA Lakers, 40-letni LeBron James, je zaradi poškodbe stopala in gležnja tik pred zdajci odpovedal nastop na All-Star spektaklu, ki je bil letos s spremenjenim formatom deležen nemalo kritik. "Ker nas v sezoni čaka še 30 tekem in se poskušamo prebiti v končnico na divjem, divjem zahodu, se mi zdi pomembno, da poskrbim zase z mislijo na to, kaj prihaja. Moram paziti nase, ko gre za to poškodbo, s katero se spopadam že dolga leta. Upam, da bom lahko igral proti Charlotte v sredo in Portlandu v četrtek," je povedal James za ESPN in popihal na dušo Dončiću. In res, James je uresničil cilj, saj nastopa proti Charlottu od prve minute.

LeBron James in Luka Dončić sta združila moči proti Charlottu, a na koncu nista mogla biti zadovoljna z izkupičkom. Foto: Guliverimage

"Že samo vznemirjenje, da lahko našemu klubu dodamo igralca takšnega kalibra, kot je Luka, takšnega generacijskega talenta, je nekaj, kar mi je dalo dodatno energijo. Veselim se, vznemirjen sem ob misli, kaj vse lahko storimo. Doslej smo imeli z njim samo dve skupni tekmi in verjamem, da je imel omejitev minut, odkar se je vrnil po poškodbi. Ker Luka še naprej prihaja v formo, mislim, da bi bili lahko v nadaljevanju sezone res dobri. Toda videli bomo, kaj se bo zgodilo," je še dodal o ponosu slovenske košarke.

Los Angeles Lakers po 23. porazu v tej sezoni, pred njim so zbrali 32 zmag, ostajajo na petem mestu zahodne konference.

