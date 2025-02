Curry navdušil z norim metom, Jokić pogreša Dončića

San Francisco ta konec tedna gosti All-Star vikend lige NBA. Po petkovi tekmi vzhajajočih zvezd so se danes zvezdniki predstavili na medijskih terminih, v ospredju pa bo tradicionalno tekmovanje v spretnostnem poligonu, pa tudi v metu trojk in zabijanju. Na uradnem treningu pred dogodkom je sicer z norim metom iz sredine zablestel Stephen Curry, kljub temu da ga ni na vikendu zvezdnikov, pa se veliko govori tudi o Luki Dončiću.

Za enega najbolj neverjetnih košev tega vikenda je že v soboto na uradnem treningu, ki je odprt za javnost poskrbel Stephen Curry, ki je zadel met iz sredine igrišča obrnjen stran od koša, s svojim neverjetnim poskusom pa je navdušil množico v San Franciscu.

STEPH JUST KNOCKED DOWN A NO-LOOK BACKWARDS SHOT FROM HALFCOURT 🤯🔥



HOW?! 😭 pic.twitter.com/Ch1Fsh6kFy — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2025

Prvič po petih zaporednih izvedbah na All-Star vikendu ni Luke Dončića, kljub temu pa je njegova menjava k LA Lakersom ena od najbolj opevanih tem med košarkarskimi zvezdniki. Še enkrat več je o menjavi spregovoril Nikola Jokić. "Mislim, da sta v tej menjavi zmagali obe ekipi. Luka je neverjeten talent. V Dallasu je gradil posebno zgodbo, ob vsem skupaj je bil zelo prizadet. Mislim, da je ta menjava na nek način dobra, ker bodo košarkarji vse skupaj vzeli bolj resno. Če je bil v menjavo vpleten igralec takšnega kova, je možno vse," je dejal Jokić, ki je dejal, da pogreša Dončićevo prisotnost na dogodku, v zadnjih letih sta bila vselej eden izmed bolj opevanih dvojcev na dogodku, vedno sta poskrbela tudi za kakšno potegavščino. "Čudno je, da ga ni, vedno se dan pred tekmo dobro zabavava," je še dodal Srb.

Victor Wembanyama Foto: Reuters

O dogajanju na relaciji Dallas – Los Angeles in glavnem akterju Dončiću je obširneje spregovoril tudi francoski zvezdnik in član San Antonia Victor Wembanyama. "To je bila najbolj nora menjava, kar sem jih kadarkoli videl. Kar me je najbolj zadelo je to, kako prizadeti so v vsem skupaj navijači Mavericksov. Vidi se, da so prisotna res močna čustva. S to menjavo sicer mislim, da tako Mavsi kot Lakersi lahko sežejo daleč, menjali so odlične košarkarje," je še dodal Francoz, ki je med drugim izrazil tudi željo, da bi se v prihodnosti All-Star tekma odigrala v formatu ameriški košarkarji proti ostalemu svetu.

Za veliko smeha pa je poskrbel Pascal Siakam. Ta je na novinarski konferenci na vprašanje, kaj je eno pravilo, ki bi ga spremenil v ligi NBA in zakaj odgovoril: "Noče se spuščati v to, tukaj sem samo zato, da ne dobim kazni. Vse mi je v redu. Videli ste, kaj se dogaja, pred kratkim so menjali Luko, zdaj se skušam samo sprostiti," je zmedeno dejal Siakam.

Nedeljska All-Star tekma bo sicer letos potekala v novem formatu. Liga NBA je dozdajšnjo različico nadomestila z mini turnirjem s štirimi ekipami. V San Franciscu v nedeljo tako ne bo le ene tekme, temveč bodo kar tri. Dvema polfinaloma bo isti večer sledil finale z obema zmagovalcema. Zmagovalec vsake tekme je ekipa, ki prva doseže 40 točk. V novem formatu se je tako še naprej glasovalo o 24 zvezdnikih All-Star kot doslej. Vendar ti niso več razdeljeni na dve ekipi z 12 igralci, temveč na tri ekipe z osmimi košarkarji. Četrto ekipo sestavljajo obetavni talenti.

