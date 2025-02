Med vzhajajočimi zvezdami se je smejalo soigralcu Luke Dončića

S tekmo vzhajajočih zvezd, kjer se med seboj merijo najboljši mladi košarkarji severnoameriške lige NBA, se je začel letošnji vikend vseh zvezd. Novinec ekipe San Antonio Spurs Stephon Castle je z 12 točkami popeljal ekipo C do zmage po preobratu s 25:14 v finalu turnirja vzhajajočih zvezd in tudi na nedeljsko tekmo vseh zvezd.

Tekma vzhajajočih zvezd, na kateri igrajo najboljši košarkarji v svoji prvi ali drugi sezoni v ligi, je v Chase Centru v San Franciscu, kjer domujejo Golden State Warriors, odprla tekmovalni program na vikendu vseh zvezd.

V hitrem finalu, v katerem zmaga ekipa, ki prva doseže 25 točk, je ekipa C pod vodstvom trenerja Chrisa Mullina slavila po zaostanku z 8:12.

The full wrap-up from the #CastrolRisingStars at 2025 #NBAAllStar Weekend!



Team C defeated Team G League to secure their place in Sunday's mini-tournament, tipping off at 8:00pm/et on TNT on Sunday, 2/16 🌟🌟 pic.twitter.com/BRYJIogPrc — NBA (@NBA) February 15, 2025

Njihova nagrada bo težak spopad na nedeljski, preoblikovani tekmi vseh zvezd, ki bo letos potekala v obliki mini turnirja z dvema polfinaloma in finalom. Dvoboji se bodo igrali do 40 točk.

Zmagovalna ekipa izziva vzhajajočih zvezd bo tekmo zvezd začela proti ekipi, ki jo je sestavil Shaquille O'Neal. V njej so LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Damian Lillard, Kyrie Irving in James Harden.

"Vsi smo želeli igrati v nedeljo. Vsi smo želeli zmagati. Na začetku smo zaostajali, a smo se borbeno vrnili nazaj in zmagali," je dejal Stephon Castle, ki je bil ob tem imenovan za najkoristnejšega igralca.

Stephon Castle wins the Castrol Rising Stars MVP 🏆👏 pic.twitter.com/Ww6TsR2tlv — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2025

Ekipa C je pred tem v polfinalu s 40:34 izločila ekipo T, Bryce McGowens pa je za ekipo, sestavljeno iz košarkarjev, ki igrajo v razvojni ligi, dosegel odločilno trojko za zmago s 40:39 nad ekipo M.

Legendarna trojica Run-TMC v vlogi trenerjev

Ekipa C si je z dvema zmagama zagotovila nastop v nedeljo. Foto: Reuters Ker All-Star letos poteka v San Franciscu, so se prireditelji odločili, da bodo tri ekipe vzhajajočih zvezdnikov (novincev in tistih, ki igrajo drugo sezono v ligi NBA) vodili nekdanji zvezdniki ekipe Golden State. To so legende bojevnikov Tim Hardaway, Mitch Richmond in Chris Mullin, ki so nastopali skupaj za Golden State med letoma 1989 in 1991, zaradi izjemnega napada pa so jih hip-hop skupini Run-DMC v čast poimenovali Run-TMC. Trije legendarni košarkarji so tako vodili ekipe vzhajajočih zvezdnikov A, B in C, nekdanji igralec lige NBA Jeremy Lin pa je vodil zasedbo najboljših igralcev iz razvojne lige G.

V zmagoviti ekipi sta poleg Castla izstopala še Keyonte George (Utah) z 10 točkami in soigralec Luke Dončića pri LA Lakers, Dalton Knecht (7 točk, 4 asistence in 4 skoki). Ekipo C sestavljajo še Trayce Jackson-Davis (Golden State), Ryan Dunn (Phoenix), Zach Edey in Jaylen Wells (oba Memphis), pridružil pa se ji bo še Amen Thompson (Houston), ki je v petek izpadel z ekipo M in pri tem dosegel 11 točk.

Dalton Knecht (skrajno llevo) je soigralec Luke Dončića pri LA Lakers. Foto: Reuters

Še pred tekmo vzhajajočih zvezd je vodstvo hrama slavnih lige NBA objavilo seznam 17 finalistov, ki bodo letos imeli možnost, da so uvrščeni na elitni seznam košarkarskih legend lige.

Na seznamu so med drugimi tudi Carmelo Anthony, Dwight Howard, ameriška olimpijska reprezentanca iz leta 2008, trener Billy Donovan, sodnik Danny Crawford ter košarkarica Sue Bird.