23-letni Anthony Edwards, zvezdnik Minnesote Timberwolves, znan tudi po vzdevku Ant-Man, ki v sezoni 2024/2025 na parketu na tekmo v povprečju dosega 27,5 točke (peto mesto v ligi NBA), 5,8 skoka, 4,5 asistence, iz igre pa meče s 44-odstotno uspešnostjo, poleg košarkarskih predstav, ki jih niza v ligi NBA, naslovnice rumenega tiska polni tudi s pestrim zasebnim življenjem.

Štirje otroci s štirimi različnimi ženskami

5. avgusta 2001 v Atlanti v zvezni državi Georgia rojeni Edwards ima s Shannon Jackson, s katero naj bi bil v javnem razmerju od leta 2020, hčerko Aislynn, ki se je rodila marca 2024. To pa še ni vse, saj naj bi bil slavni košarkar tudi oče še dvema drugima otroka iz drugih razmerij, ki jih ima z različnima ženskama. Enoletnega Arisa ima z žensko z imenom Daja in enoletnega Amirja z žensko Ally D.

Poleg omenjenih treh otrok pa je mladi zvezdnik tudi v sodnem postopku s četrto žensko, 38-letno Ayesho Howard, ki v sodnih dokumentih trdi, da jo je Edwards spodbujal k splavu, ko je v začetku leta 2024 razkrila svojo nosečnost. Ko je to zavrnila, jo je blokiral na vseh platformah in z njo prekinil komunikacijo. 38-letna mati Edwardsovega četrtega otroka želi primer očetovstva in preživnine preseliti v Kalifornijo, pri čemer trdi, da je Edwardsova prijava v zvezni državi Georgia le poskus zmanjšanja njegove finančne odgovornosti.

Delili tudi besedilna sporočila med zvezdnikom in mamo njegove hčerke

Portal InTouch Weekly je pridobil in delil domnevna besedilna sporočila, ki si jih je Howard izmenjevala s košarkarjem. "Noseča sem ... želela sem ti povedati osebno, a mi nisi dal druge izbire," je domnevno v sporočilu Edwardsu napisala Howard. In kakšen je bil njegov odziv? "V redu, haha. Naredi splav, haha," naj bi v sporočilu zapisal Edwards.

Howard je prekinitev nosečnosti zavrnila in mu ponudila, da bo košarkarja obveščala o novostih pri nosečnosti ali pa mu pustila, da pri njej sploh ne sodeluje. Edwardsov odgovor naj bi bil: "O moj bog, (smejoči emotikon op. a.) adijo."

“GET DA ABORTION LOL”



Anthony edwards alleged text messages to lil baby first baby mama AYESHA. They in court right now fighting over whether he the father of her recent child pic.twitter.com/CSTJu55jsS — STREETWORK85NAWF BY DRE HOVA 💫 (@Streetwork85N) February 12, 2025

Howard je tudi delila posnetke zaslona, na katerih so bili razkriti še drugi pogovori z zvezdnikom Minnesote. V njih je 38-letnica Edwardsa vprašala, ali jo sovraži, na kar naj bi odgovoril: "(Da). Ker prinašaš otroka na svet, ki bo živel brez očeta." Edwards naj ne bi v času nosečnosti niti enkrat preveril, kako je s Howard in hčerko. Kot je povedala sama, je večkrat prosila za test DNK, a so ji ponudili samo nenadzorovano, nelegalno metodo, ki ji ni ustrezala. Uradno testiranje, ki ga je opravila kasneje, pa je potrdilo, da je Edwards dejansko oče deklice Aubri' Summers, rojene oktobra 2024.

Če se izkaže za resnično, ima Edwards pri 23 letih že štiri otroke s štirimi različnimi ženskami. Foto: Guliverimage

Howard se trenutno zaradi zvezdnikovega domnevnega vzorca zanemarjanja otrok bori za preživnino in polno skrbništvo za svojo hčerko. Ayesha Howard ima sicer iz preteklega razmerja z raperjem Lil Babyjem že sina Jasona, rojenega leta 2015.

Ayesha Howard še med nosečnostjo:

Za zvezdnika to ni prvo tovrstno obnašanje

Za ameriškega košarkarja to ni prvo tovrstno vedenje, da se je z materjo svojih otrok zapletel v besedni in sodni spor. Decembra 2023 je druga ženska, Paige Jordae, delila domnevna sporočila, v katerih ji je ponudil sto tisoč dolarjev (95 tisoč evrov) za prekinitev nosečnosti. Edwards se je kasneje za te komentarje opravičil, češ da jih je zapisal "v vročini trenutka". Edwards je takrat omenjeno zadevo komentiral z besedami: "S svojimi osebnimi zadevami se ukvarjam zasebno in jih trenutno ne bom več komentiral."

Kljub številnim trditvam, povezanih z Edwardsovim očetovstvom več otrokom, je košarkarski velezvezdnik uradno za svojega priznal le prvega otroka (deklico), ki ga ima s Shannon Jackson, s katero naj bi bil uradno še vedno v razmerju.

