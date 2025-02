Dallas slavi novega junaka, konec niza Oklahome

Še pred začetkom konca tedna s tekmo vseh zvezd je bilo v ligi NBA odigranih pet tekem. Izjemno oslabljeni Dallas Mavericks so s 118:113 premagali Miami Heat, nekdanji član Vročice Jimmy Butler pa je s svojim novim klubom Golden State Warriors s 105:98 slavil v Houstonu. Košarkarji Minnesote Timberwolves pa so na domačem terenu s 116:101 zaustavili Oklahomo City Thunder in prekinili njen niz sedmih zaporednih zmag.

Čeprav oslabljeni zaradi poškodb in šokirani po odhodu Luke Dončića, so Dallas Mavericks dobili še četrto od zadnjih petih tekem. Na obračunu Mavsov in Miami Heat, ki so ga prvi dobili s 118:113, je bil seznam odsotnih in poškodovanih še daljši kot sicer. Pri Dallasu so tako med drugim manjkali Anthony Davis, Klay Thompson, P. J. Washington, Daniel Gafford, Dereck Lively, pa tudi Kyrie Irving, ki je po zadnji mojstrski predstavi, ko je dosegel 42 točk, dobil nekaj odmora zaradi bolečin v rami, čaka pa ga tudi pot v San Francisco, kjer bo kot rezerva igral na tekmi vseh zvezd. Oslabljeni so bili tudi pri Miamiju, kjer sta med drugi manjkala Andrew Wiggins in Bam Adebayo.

Jason Kidd je bil tako prisiljen izbrati še 27. različico prve peterke v tej sezoni, ki so jo sestavljali Spencer Dinwiddie, Dante Exum, Max Christie, Olivier-Maxence Prosper in Kessler Edwards. Dallas je po zaostanku v tretji četrtini z delnim izidom 13:0 prevzel pobudo in tri minute pred koncem tretjega dela igre povedel z 78:72. V precej izenačeni končnici je pomembno trojko tri minute 42 sekund pred koncem za Dallas dosegel Naji Marshall, ki je svojo ekipo povedel v vodstvo s 106:102. V zaključku se je prvemu strelcu tekme Tylerju Herru zatresla roka, saj je zgrešil met za tri, Mavericks so nato dobili skok, zmago pa je osem sekund pred koncem z dvema zadetima prostima metoma potrdil Dinwiddie. Domači so na koncu slavili s 118:113.

Ob Dallasovi 30. zmagi v sezoni je bil pri Mavsih najbolj razpoložen povratnik po poškodbi Exum s 27 točkami (11/13 met iz igre). Sicer pa je kar sedem od devetih Mavericksov, ki so stopili na parket, tekmo končalo z dvomestnimi številkami. Max Christie je zbral 19 točk, točko manj pa Dinwiddie. Miamiju ni pomagalo niti 40 točk in osem skokov Herra, 17 jih je prispeval Kel'el Ware.

Končan pa je niz sedmih zaporednih zmag Oklahome City Thunder. Ta je v gosteh s 101:116 klonila pred Minnesoto Timberwolves.

Naz Reid je dosegel 27 točk. Foto: Reuters

Kluba Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves sta lani zasedala prvo in tretje mesto v zahodni konferenci, letos pa sta na prvem in sedmem mestu. Oklahoma, ki igra za osmo zaporedno zmago, je pri 44 zmagah (devet porazov), Minnesota pa pri 30 (25 porazov). Naz Reid je ob zmagi dosegel 27 točk, 13 skokov in sedem asistenc, štiri manj je dosegel Anthony Edwards. Shai Gilgeous-Alexander je svojo predstavo za OKC končal pri 24 točkah, osmih skokih in devetih asistencah.

