Zaušnica za Dončića in LA Lakers, Irving junak drame v Dallasu

Košarkarji Los Angeles Lakers so na gostovanju pri Utah Jazz po medli predstavi končali niz šestih zaporednih zmag, s tem pa je svoj prvi poraz v svoji drugi tekmi v dresu Jezernikov doživel Luka Dončić. Lakers so prepričljivo klonili s 119:131, potem ko so zaostajali vse od konca druge četrtine. Dončić je na svoji drugi tekmi v dresu Lakersov ob znova omejeni minutaži dosegel 16 točk. Denver Nuggets so brez Vlatka Čančarja so s 132:121 ugnali Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks pa so na krilih Kyrieja Irvinga po napeti končnici v American Airlines areni s 111:107 premagali Golden State Warriors.

Utah Jazz : Los Angeles Lakers 131:119 Učinek Luke Dončića: 16 točk (3/5 za 2, 3/8 za 3, 1/5 prosti meti), 4 skoki, 4 asistence, 1 ukr. žoga, 1 blokada, 5 izg. žog v 23:06 Strelci: Markkanen 32 (6/10 za 3), Clarkson 21 (9 sk., 7 as.), George 20 (10 as.); Hachimura 19 (3/5 za 3), James 18 (4/8 za 3), Dončić 16, Reaves 15 (11 as.), Knecht 10

Vrhunci tekme:

Dve tekmi z istim tekmecem in dva povsem različna obraza Los Angeles Lakers. Potem ko so 48 ur pred tem povsem nadigrali Utah Jazz pred domačimi navijači, pa so Lakers v gosteh povsem zatajili, Luka Dončić pa je tako v svojem drugi tekmi v rumeno-vijoličnem doživel svoj prvi poraz. Klub iz mesta angelov je ob tem prekinil tudi niz šestih zaporednih zmag, skupno pa so zdaj pri izkupičku 32-20. Na četrti tekmi z Utah Jazz v tej sezoni pa so prvič izgubili.

"Energija in odnos sta bila v tem primeru prava, mislim, da je tu bolj potrebno govoriti o igranju z istim tekmecem v tako kratkem razponu in občutka, da jih bomo z lahkoto premagali. Mislim, da je bila priprava na tekmo prava, a niso naredili pravih stvari, da bi srečanje dobili. Niti v enem trenutku srečanja nismo izpolnjevali nalog, ekipi Utaha smo pustili, da postane samozavestna in izkupiček je tu. Danes ekipno nismo bili pravi, nič za to," je po porazu dejal trener Lakersov J. J. Reddick.

Dončić je srečanje odprl v prvi peterki. Foto: Guliverimage

Pred ekipo je zdaj All-Star premor, za katerega strateg Lakersov upa, da ga bo njegova ekipa izkoristila za okrevanje po številnih poškodbah, na tej je po udarcu v obraz srečanje predčasno končal še Jaxson Hayes. Ob tem še naprej niso stoodstotni ključni košarkarji Los Angelesa sicer še naprej niso stoodstotni, vsi nosilci pa so danes v svojih predstavah precej razočarali. LeBron James ima še naprej težave z levim gležnjem, Austin Reaves z levim komolcem, Dončić pa se po poškodbi počasi vrača v pravi pogon. "Čeprav je sam proti temu protestiral, bo Luka znova igral z omejeno minutažo," je pred srečanjem zatrdil strateg Lakersov J. J. Reddick. Ljubljančan je na koncu na parketu preživel 23 minut, v katerih je dosegel 16 točk, predvsem pa bodejo v oči prosti meti, saj je zadel le enega od petih poskusov, a je ob tem v isti sapi nekajkrat povsem navdušil z asistencami, kot jih zmore le on.

Slovenski košarkar je srečanje pričakovano vnovič odprl v prvi peterki, že po dobri minuti in pol tekme je navdušil z mojstrsko podajo Ruiju Hachimuri, ki je zadel za tri za vodstvo s 5:2, prvi koš pa je Dončić dosegel po slabi polovici prvega dela igre, ko je po asistenci Jamesa žogo položil skozi obroč za vodstvo s 14:13. Kmalu zatem je ob step-backu dodal še svojo prvo trojko, ki jo je potopil z metom čez Laurija Markkanena ob tem pa z nasmeškom odkimal z glavo. Ljubljančan je nato dobil nekaj odmora, izjemno izenačena prva četrtina, v kateri sta se ekipi kar trinajstkrat zamenjali v vodstvu, pa je s 33:30 pripadla domačim, za katere je Markkanen v prvih dvanajstih minutah blestel s 14 točkami.

Luka Dončić had the defense FROZEN with this dime ☃️ pic.twitter.com/SQrF7TrpEK — NBA TV (@NBATV) February 13, 2025

Igra Lakersom napram prvemu medsebojnemu obračunu nikakor ni stekla. Sedem minut do konca prvega polčasa je Reaves še zadel prosta meta za vodstvo z 39:37, nato pa je Utah poskrbela za delni izid z 8:0, ki ga je s košem in zadetim dodatnim prostim metom prekinil Dončić, ki je bil prvi v zasedbi gostov, ki je presegel dvomestno število točk. A tudi poskusi Slovenca niso zaustavili naleta Jazz, ki so zatem prvič ušli na dvomestno prednost, strateg Reddick pa je dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa ob zaostanku s 45:56 ukrepal z minuto odmora. Zatem je dve zaporedni trojki dosegel James, eno je dodal še Hachimura, a so košarkarji Utah odgovorili s podobno mero in se na glavni odmor podali s prednostjo 64:56. Dončić je bil sicer v prvem polčasu s 13 točkami najučinkovitejši član gostujoče zasedbe, po točko manj sta prispevala Hachimura in James.

Debi Lena in premoč domačih

Ob precej medli predstavi je za nameček po prvem polčasu srečanje sklenil Jaxson Hayes, ki je v v prvem polčasu prejel udarec v obraz, zatem pa ni več stopil na parket. Tudi zato je priložnost še prej kot pričakovano in v večji obliki dobil novi center kluba Alex Len, ki je kot prosti igralec podpisal pogodbo v torek. Neprepričljiva predstava Lakersova se je nadaljevala tudi v tretji četrtini, po slabšem prvem polčasu so košarkarji Utaha sredi tretjega dela srečanja poskrbeli za delni izid 17:2, po trojki Markkanena pa je prednost domače zasedbe po dobri polovici tretje četrtine prvič na srečanju narasla na 20 točk (91:71). V zadnjo četrtino so Jazz odnesli prednost s 104:86.

LeBron James je dosegel 18 točk. Foto: Reuters

Ob neprepričljivi igri gostov je bil tako zmagovalec odločen praktično že ob vstopu v zadnji del srečanja, v katerem domači niso imeli nobenih težav tako z igro Lakersov v napadu kot v obrambi, Reddick pa je na v zadnjih minutah priložnost ponudil tudi nekaterim rezervistom na čelu z Bronnyjem Jamesom. Na koncu so gostje, ki so zadeli več kot 52 odstotkov metov iz igre, slavili s 131:119. Najboljši igralec srečanja je bil finski ostrostrelec Markkanen, ki se je ustavil pri 32 točkah, Jordan Clarkson je bil na koncu ob 21 točkah, devetih skokih in sedmih asistencah le streljaj od trojnega dvojčka. Pri Lakersih, ki so zgrešili kar 13 od skupno 30 prostih metov, je bil z 19 točkami najbolj učinkovit Hachimura, točko manj je prispeval James, medtem ko jih je Dončić dodal 16.

Za Lakerse sicer niso zaigrali Dorian Finney-Smith (levi gleženj), Maxi Kleber (desno stopalo), Cam Reddish (osebni razlogi) in Gabe Vincent (levo koleno).

Po All-Star odmoru Lakerse naslednja tekma čaka v noči na 20. februar, ko bodo ob 4.00 v Crypto.com Areni gostovali Charlotte Hornets.

Kyrie Irving je dosegel 42 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Dallas Mavericks so v neposrednem boju za končnico po izjemno dramatičnem zaključku tekme s 111:107 na domačem parketu ugnali Golden State Warriors. Mavs so zdaj z izkupičkom 29-26 na osmem mestu zahoda, Golden State pa je pri izplenu 27-27 deseti in se za las še drži mesta, ki vodi v play-in. Dallas je sicer dobre štiri minute in pol pred koncem tretje četrtine vodil s 15 točkami razlike (79:64), a so se gostje vrnili v igro. Kyrie Irving je nato 1:47 pred koncem zadel trojko za vodstvo s 107:104, zatem pa je zaostanek le na točko znižal Jimmy Butler.

57 sekund pred koncem je Moses Moody zgrešil trojko za vodstvo Golden Stata, a so žogo zatem zapravili tudi Mavericks. Stephen Curry je ob osebni napaki Najija Marshalla zmogel le prvi prosti met, s katerim je izd 37 sekund pred koncem poravnal na 107:107. Nato je koš za Dallas dosegel Marshall, na drugi strani pa je nato Butler 18 sekund do izteka igralnega časa ob prodoru storil prekršek v napadu, zmago domače zasedbe pa je nato tik pred koncem z dvema prostima metoma le še potrdil Max Christie.

Dallas je med drugim igral brez Anthonyja Davisa, Daniela Gafforda, Danteja Exuma, Derecka Livelyja in P. J. Washingtona. V njihovi odsotnosti je blestel Irving, ki je dosegel 42 točk, od tega kar sedem trojk iz desetih poskusov, po 17 točk sta dodala Klay Thompson in Christie. Za Warriorse je Curry prispeval 25 točk.

Kar 55 točk Jamala Murraya

Do osme zaporedne zmage so prišli košarkarji Denver Nuggets, ki so s 132:121 ugnali Portland Trail Blazers, potem ko so že v prvem polčasu dosegli 75 točk. Pri ekipi, v kateri še naprej manjka Vlatko Čančar, je s kar 55 točkami blestel Jamal Murray, ki je iz igre metal 20/36, zadel je sedem trojk v 15 poskusih. Murray je s tem dosegel strelski rekord kariere, ki je do zdaj znašal 50 točk iz 19. februarja 2021. Nikola Jokić je vknjižil nov trojni dvojček, ustavil se je pri 26 točkah, 15 skokih in desetih asistencah.

Jamal Murray se je zaustavil pri 55 točkah. Foto: Reuters

Prvaki Boston Celtics so s 116:103 premagali San Antonio Spurs, svoje delo so praktično opravili že v prvi četrtini, ki so jo dobili s 37:19. Jayson Tatum je ob zmagi dosegel 32 točk in 14 skokov, Kristaps Porzingis je dodal 29 točk.

Brooklyn Nets so s 100:96 ugnali Philadelphio 76ers, pri katerih je bil nekdanji član Mavsov Quentin Grimes ob Kellyju Oubreju Jr. s 30 točkami najboljši strelec obračuna. Košarkarji Oklahome so s 115:101 zaustavili Miami Heat in prišli do sedmega zaporednega uspeha, Shai Gilgeous-Alexander je za zmago prispeval 32 točk in devet asistenc.

Liga NBA, 12. februar:

Lestvica: