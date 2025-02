Luka Dončić ima novega soigralca. Pri Los Angeles Lakers so se odločili za novo potezo, potem ko so v svoje vrste zvabili ukrajinskega košarkarja Alexa Lena.

Alex Len, košarkar, ki igra na mestu centra, bo zaigral v mestu angelov, potem ko so Lakers preklicali menjavo Marka Williamsa iz Charlotte. S tem je na mestu centra ostala praznina. Lakersi so se zaradi novega igralca odpovedali Christianu Woodu, ki v letošnji sezoni zaradi rehabilitacije kolena še ni igral.

Pomagal bi lahko predvsem pri nalogah pod košem

Enaintridesetletni ukrajinski košarkar se je sprva želel pridružiti Indiana Pacers, a se je nato odločil, da se pridruži Luki Dončiću in preostalim zvezdnikom ekipe. Len je v letošnji sezoni odigral 36 tekem za Sacramento Kings in v povprečju dosegal 1,4 točke, 1,8 skoka ter na tekmo igral nekaj več kot sedem minut. 213 centimetrov visoki košarkar velja za zelo dobrega obrambnega igralca pod košem. Za Alexa Lena je to že 12. sezona v ligi NBA. Njegovo povprečje v tem obdobju znaša 6,7 točke in 5,3 skoka na tekmo. Leta 2013 so ga kot petega na naboru izbrali Phoenix Suns.

Po odhodu Anthonyja Davisa k Dallasu, ki je poslal slovenskega zvezdnika Dončića v Los Angeles, so v taboru Jezernikov potrebovali visokega košarkarja, ki bi igral poleg superzvezdnikov Dončića in Jamesa.

Luka Dončić bo spet igral v noči na četrtek proti Utahu. Foto: Guliverimage

Luka Dončić v akciji v noči na četrtek

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo znova na delu v noči na četrtek, ko bodo gostovali pri Utah Jazz. Ljubitelji košarke bodo lahko ponovno spremljali Luko Dončića, ki je v dresu LA Lakers na domačem parketu v noči na torek debitiral proti Utahu. Slovenski košarkar je tekmo končal s 14 točkami, petimi skoki in štirimi asistencami, na parketu pa je prebil 24 minut.

Preberite še: