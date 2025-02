Mesto Los Angeles po novem krasi tudi mural, na katerem sta osrednja junaka Luka Dončić in Kobe Bryant. Slika poudarja trenutek, ko se je slovenski košarkarski virtuoz leta 2019 na gostovanju v mestu angelov rokoval z žal že pokojnim velikanom LA Lakers in svetovne košarke. Opazna je le ena razlika. Takrat je zastopal barve Dallasa, na tem muralu pa že nosi dres Jezernikov.

V Dallasu ne manjka umetniških poslikav na zidu s podobo Luke Dončića. Navijači so ga oboževali, med Slovencem in teksaškim velemestom se je spletla tesna čustvena vez, tako da so Dallas preplavili Dončićevi murali. V začetku meseca pa je sledila šokantna menjava.

Ko ga je generalni direktor Nico Harrison v zameno za Anthonyja Davisa in Maxa Christieja poslal v Los Angeles, privrženci Dallas Mavericks niso skrivali slabe volje. Mnogi so nejevoljni še danes, čeprav je od najbolj odmevne menjave v zgodovini lige NBA minilo že nekaj tednov. Težko so sprejeli to, da je Dallas ostal brez mladeniča, ki je bil dolgoletni prvi obraz franšize in več kot dostojen naslednik Dirka Nowitzkega.

Konec prejšnjega tedna so v Los Angelesu naredili osnutek murala, nato pa je v nekaj dneh na zidu zasijala mojstrovina:

Kako je Bryant presenetil Dončića

Zgodbo o novem muralu v Los Angelesu je na svojem profilu na Instagramu delil tudi Luka Dončić. Foto: Instagram Zdaj je Dončića za svojega vzel Los Angeles. Ljubljančan, ki bo kmalu dopolnil 26 let, po novem navdušuje v dresu Lakersov. Postal je član ene najbolj priljubljenih in uspešnih franšiz v zgodovini lige NBA. Njeno bogato preteklost je zaznamovalo ogromno izjemnih igralcev.

Izjemen pečat je pustil Kobe Bryant. Ko se je Dončić pred šestimi leti mudil v Los Angelesu, takrat so Jezerniki igrali še v dvorani Staples Center, je na parketu zaslišal, kako ga je nekdo za hrbtom ogovoril s sočnimi izrazi v slovenskem jeziku. Ko se je obrnil, je zagleda nasmejanega Bryanta, ki je s hčerko Gianno (Gigi) v prvi vrsti tik ob igrišču spremljal dvoboj LA Lakers – Dallas.

Presenečeni Dončić ga je pozdravil, mu podal roko in igral naprej, po srečanju pa sta si izmenjala še nekaj misli in objemov. "Že to, da je Kobe sploh vedel, kako mi je ime, je bilo zame nekaj izjemnega," je priznal Luka na uvodni novinarski konferenci v Los Angelesu.

Modri dres Dallasa je zamenjal ...

Trenutek, ko sta si nasmejana segla v roke, od zdaj krasi zid v drugem največjem ameriškem mestu. Na ulici 8251 Melrose Ave je nastal prekrasen mural, na katerem pa je opaziti bistveno spremembo. Luka ne nosi več dresa Dallasa, kot ga je ob takratnem gostovanju leta 2019, ampak je že Jezernik.

The new Luka Doncic and Kobe Bryant mural in LA 👀



At 8251 Melrose Ave by artoon_art pic.twitter.com/Meg16KJPa1 — Kobe & Gianna Bryant Murals (@kobemurals) February 17, 2025

Legendarni Bryant je leta 2020 umrl v tragični nesreči s helikopterjem. Mesto Los Angeles je v spomin nanj pripravilo že več kot 650 muralov. Zadnji, ki je nastal, vključuje tudi Dončića, novopečenega zvezdnika enega najuspešnejših košarkarskih klubov vseh časov. Tako je ponos slovenske košarke po številnih muralih v Dallasu umetniško stvaritev na zidu s svojo podobo dočakal še v Kaliforniji.

V noči na četrtek ga čaka naslednja tekma v dresu LA Lakers. Po dveh tekmah proti Utahu, na katerih je po dogovoru s trenerjem na parketu prebil le dobrih 20 minut, bi lahko tokrat, tekmec bo Charlotte, dobil še več priložnosti.