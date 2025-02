Tokrat smo se v luči prestopa slovenskega košarkarja Luke Dončića k Los Angeles Lakers spomnili tudi deklet, ki ob premorih na domačih tekmah LA Lakers skrbijo za izjemno vzdušje – Laker Girls. Pred leti so se s takratno generacijo spoznali in se z njimi družili tudi člani nekdaj zelo znane slovenske akrobatske skupine Žabe.

Akrobatska skupina Žabe se je pred leti spoprijateljila s takratnimi Laker Girls.

Laker Girls veljajo za najbolj znano navijaško skupino in zagotovo veliko pripomorejo k prepoznavnosti košarkarske franšize Los Angeles Lakers, ki ima v svoji vitrini 17 lovorik najmočnejše košarkarske lige na svetu. Pred njimi so le Boston Celtics, ki so lani osvojili 18. lovoriko.

Dekliška navijaška skupina je luč sveta ugledala leta 1979, in sicer po zaslugi legendarnega Jerryja Bussa. Foto: Guliverimage

Dekliška navijaška skupina je luč sveta ugledala leta 1979, in sicer po zaslugi legendarnega Jerryja Bussa, potem ko se mu je vzdušje med tekmami zdelo preveč dolgočasno. Z vključitvijo plesne skupine je želel popestriti dogajanje v košarkarski dvorani in več kot očitno je, da je bil to zadetek v polno.

"Všeč mi je bilo študentsko vzdušje. Zato sem si želel živo glasbo in Laker Girls, ki v resnici niso navijačice, ampak zabavajo navijače, ki jih lahko gledajo med odmori. Takrat so ljudje govorili: 'Ne hodite na tekmo. V prenosu si oglejte zadnje tri minute in videli boste vse. To smo želeli spremeniti in eden od načinov je bil, da imamo zabavo skozi celotno tekmo,'" je pred časom za Lakers.com povedal legendarni Jerry Buss.

Paula Abdul Foto: Guliverimage Paula Abdul. Paula Abdul je ameriška pevka, koreografinja, igralka in televizijska osebnost, ki je zaslovela v 80. in 90. letih. Svojo kariero je začela kot članica navijaške skupine Laker Girls, kjer je hitro napredovala v glavno koreografinjo. Njeno delo so opazili člani skupine The Jacksons, kar ji je odprlo vrata v svet profesionalne koreografije. Med najbolj znanimi nekdanjimi članicami Laker Girls jePaula Abdul je ameriška pevka, koreografinja, igralka in televizijska osebnost, ki je zaslovela v 80. in 90. letih. Svojo kariero je začela kot članica navijaške skupine, kjer je hitro napredovala v glavno koreografinjo. Njeno delo so opazili člani skupine, kar ji je odprlo vrata v svet profesionalne koreografije.

Foto: Guliverimage

Pred leti so jih spoznali tudi slovenski fantje

Pred leti so znamenite Laker Girls spoznali tudi fantje slovenske akrobatske skupine Žabe, ki se jih najbolj spomnijo nekoliko starejši ljubitelji športa. Z njimi smo se pogovarjali leta 2020, ko so bili del zadnjega plesa Michaela Jordana, enega najboljših košarkarjev vseh časov. Imeli pa so tudi stik z znamenitimi navijačicami in ostali so prijetni spomini.

Foto: Osebni arhiv

Sprva so bile nedostopne, potem pa spoznale …

Pogovarjali smo se z Dejanom Jovanovićem, ki nam je zaupal nekaj podrobnosti z njihovega druženja. S slovitimi dekleti so se spoznali na promocijah lige NBA v Evropi (Disney Village – NBA Jam session 1998, TD1 NBA Challenge 1999 in NBA Jam Session Lizbona 2000). Povedal nam je, da so bila dekleta profesionalke od glave do pete, pozneje pa so se z njimi zbližali in so postali prijatelji.

"Sprva so bile nekoliko nedostopne, ampak so hitro spoznale, da smo povsem navadni fantje in se je z nami mogoče povsem normalno pogovarjati. Mislim, da so imele pogosto težave, ker so bile v središču pozornosti in niso imele pravega miru. Mi smo jih pustili pri miru in nismo silili vanje … Potem smo se začeli spontano družiti in smo se dobro razumeli."

Niso se smele družiti s košarkarji

"Znale so se obnašati v družbi. Moramo vedeti, da so bile izbrane najboljše izmed ogromno deklet, in samo mislimo si lahko, kakšna konkurenca je tam. V njihovih nastopih ni bilo napak in vse so delale na zelo visoki ravni," nam je povedal Dejan, ki nam je razkril, da so imela dekleta tudi določene omejitve. "Nismo se prav veliko pogovarjali o tem, ampak zagotovo se niso smele družiti s fanti oziroma košarkarji."

Akrobatska skupina Žabe je Laker Girls vključila tudi v svoje točke. Foto: Osebni arhiv

In koliko zaslužijo za svoje nastope? Laker Girls iz leta 2012. Foto: Guliverimage

Plesalke s svojo energijo, usklajenimi gibi in karizmo poskrbijo, da je vzdušje na vsaki tekmi še razburljivejše. A njihove plače niso tako visoke, kot bi morda pričakovali. Kljub temu, da vložijo ogromno truda, časa in predanosti, so njihovi zaslužki v primerjavi z drugimi akterji v ligi NBA razmeroma nizki.

Za leto 2023 se povprečna plača navijačic lige NBA gibala med 200 in 600 ameriškimi dolarji na tekmo. Podatki kažejo, da Laker Girls zaslužijo 600 ameriških dolarjev (576 evrov) na tekmo, v letnem obdobju to pomeni, da zaslužijo 30 tisoč dolarjev (29 tisoč evrov). Velja omeniti, da je to osnovna plača, plesalke pa lahko zaslužijo več z bonusi in drugimi dogodki. Poleg obveznosti na dan igre se navijačice pogosto udeležujejo promocijskih dogodkov in programov za ozaveščanje skupnosti, kar je lahko pomemben vir dodatnega zaslužka.

Zaradi sorazmerno nizkih plač morajo številne navijačice lige NBA opravljati dodatne službe ali se izobraževati, da imajo dovolj prihodkov za življenje.

Tabela plač navijačic v ligi NBA iz leta 2023

Ekipa NBA Plačilo na tekmo (EUR) Bonus (nastopi na dogodkih) (EUR) Ocenjena letna plača (EUR) New York Knicks €624,00 €1,920 €33,600 Los Angeles Lakers €576,00 €1,440 €28,800 Boston Celtics €576,00 €1,440 €28,800 Atlanta Hawks €624,00 €1,920 €33,600 Cleveland Cavaliers €384,00 €960 €26,880 Toronto Raptors €480,00 €960 €26,880 Washington Wizards €384,00 €1,440 €26,880 Milwaukee Bucks €336,00 €960 €21,120 Miami Heat €480,00 €1,440 €26,880 Indiana Pacers €384,00 €960 €26,880 Los Angeles Clippers €336,00 €912 €21,120 Minnesota Timberwolves €192,00 €672 €14,400 Chicago Bulls €192,00 €672 €14,400 Golden State Warriors €528,00 €960 €28,800 Memphis Grizzlies €336,00 €768 €21,120 Oklahoma City Thunder €240,00 €768 €17,280 Orlando Magic €192,00 €672 €14,400 Philadelphia 76ers €192,00 €672 €14,400 Phoenix Suns €192,00 €672 €14,400

(Vir: basketballinn.com)

