Te besede je Luki Dončiću namenil legendarni Ronaldinhno

Upokojeni brazilski velezvezdnik, nogometaš Ronaldinho Gaucho, je slovenskemu košarkarskemu asu Luki Dončiću ob prihodu v nov klub Los Angeles Lakers namenil izbrane besede. "Srečno v novi ekipi," je v angleščini zapisal 44-letni Brazilec in z njimi Slovencu zaželel dobrodošlico in dobre predstave v barvah novega kluba.

Zapisu je Ronaldinho dodal tudi staro fotografijo, ki sta jo z Dončićem posnela že pred časom, še v obdobju, ko je Luka branil barve teksaškega moštva Dallas Mavericks, že takrat pa se je nekdanji nogometaš navduševal nad predstavami "Luke Magica".

Foto: Instagram/ronaldinho

Brazilec, ki trenutno kot ambasador številnih znamk po svetu promovira nogometno igro in igra na številnih dobrodelnih in drugih tekmah, utegne kmalu po svojem dopolnjenem 45. letu postati dedek, saj njegov edinec pričakuje naraščaj. Njegov 19-letni sin João Mendes, ki igra pri angleškem drugoligašu Burnleyju, namreč s 25-letno partnerko Giovanno Buscacio že nestrpno pričakuje rojstvo svojega prvega otroka.

Nekdanji nogometni virtuoz in eden izmed najboljših nogometašev vseh časov Ronaldinho, ki je v času aktivne kariere igral za Barcelono, Milan, Paris Saint-Germain (PSG), brazilske klube (Gremio, Flamengo, Fluminese in druge) in brazilsko reprezentanco, je med drugim leta 2002 postal svetovni prvak, leta 2005 pa je prejel tudi Zlato žogo (Ballon d'Or).

Dončićev torkov debi v zlato-vijoličnem dresu v areni Crypto.com so si ogledali številni zvezdniki, med njimi njegov nekdanji soigralec in mentor v Dallasu Dirk Nowitzki, igralec Will Ferrell, pevka Adele s partnerjem Richem Paulom in boksar Floyd Mayweather Jr. Poleg omenjenih pa so Dončiću dobrodošlico v novem klubu prek družbenih omrežij zaželeli še mnogi drugi znani obrazi.

Preberite še: