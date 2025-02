Zasedba Shaquilla O'Neala je ponoči s pomočjo Stephena Curryja in Jaysona Tatuma slavila na tekmi All Star severnoameriške košarkarske lige NBA v San Franciscu. Curry in Tatum sta blestela v finalu sicer povsem novega formata tekem in skupaj dosegla 27 točk.

Najkoristnejši igralec vikenda All Star Stephen Curry je kot član Golden State Warriors igral v domači dvorani Chase Center in zadel nekaj zanj tipičnih trojk, s čimer je skupaj z Jaysonom Tatumom, zvezdnikom aktualnih prvakov Boston Celtics, vodil svojo ekipo do končnega slavja.

STEPHEN CURRY FROM DOWNTOWN SAN FRANCISCO#NBAAllStar pic.twitter.com/5Y94Fu2Dt8 — Golden State Warriors (@warriors) February 17, 2025

V prvi postavi O'Nealove ekipe, so bili še Kevin Durant, Damian Lillard in James Harden, nastop v njej pa je tik pred začetkom polfinalnih tekem odpovedal zvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James. Novi soigralec slovenskega asa Luke Dončiča pri Lakers po menjavi z Dallasom, je tako prekinil niz 20 let v prvi postavi tekme vseh zvezd. Ta vikend je izpustil tudi med glasovanjem še poškodovani Dončić, sicer četrti pri izkupičku glasov navijačev med branilci na zahodu.

Za zasedbo Charlesa Barkleyja, ki je v finalu izgubila s 25:41 so denimo igrali Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander in Donovan Mitchell.

"That's great I'm gonna keep this."



- Nikola Jokić after receiving his #NBAAllStar ring and a letter from a couple of young fans 🫶 pic.twitter.com/VYakpliEd9 — NBA (@NBA) February 17, 2025

"Naša odgovornost je, da pridemo sem in za ljudi pripravimo velik šov. Meni je pri tem pomagala celotna ekipa, zato se ji zahvaljujem," je po prejemu nagrade za MVP vikenda vseh zvezd dejal Curry.

V vodstvu lige NBA so se odločili spremeniti format glavnih nedeljskih tekem po številnih kritikah glede netekmovalnosti in pomanjkanja motiva igralcev.

Dvoboj vzhoda in zahoda je tako zamenjal mini turnir štirih ekip, vsako od njih pa so izbrali znani voditelji košarkarske oddaje Inside the NBA O'Neal, Barkley, Kenny Smith in ena najboljših košarkaric vseh časov Candace Parker. Tako polfinalna obračuna kot finale so igrali do 40 točk.

A tudi letošnji format po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ni navdušil vsakogar. Kritičen je bil Draymond Green, zvezdnik Golden State Warriors, ki je v San Franciscu opravljal vlogo televizijskega analitika.

"Vso leto garaš, da bi bil del tekme vseh zvezd, nato pa odigraš 40 točk in greš domov? Kaj vendar počnemo, to nima nobenega smisla. To ni košarka," je med prenosom dejal večkratni prvak lige NBA.

Format pa je pohvalil član zmagovalne ekipe Lillard. "Mislim, da so iskali le način, kako bi ta dan napravili bolj zanimiv. Menim, da je bilo nocoj malce bolj bojevito kot v zadnjih letih. To je bil glavni cilj, nekaj več tekmovalnosti in navdušenja pri gledalcih. Menim, da nam je to uspelo," je dodal zvezdnik Milwaukee Bucks.

Konec tedna je potekalo tudi tekmovanje v zabijanju, metanju trojk in košarkarskem znanju.

Najboljši v zabijanju je bil še tretjič zapovrstjo Mac McClung, pri trojkah je bil najbolj natančen Tyler Herro, pri dvojicah pa sta se pri košarkarskem znanju najbolj izkazala Donovan Mitchell in Evan Mobley.

