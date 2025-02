Z zabijanjem v slogu Marka Milića do naslova, diskvalifikacija zvezdnikov #video

Mac McClung je že s prvim poskusom, neverjetnim skokom prek avtomobila v slogu Slovenca Marka Milića, pokazal, da bo težko premagljiv. Tekmeci niso imeli možnosti – v finalu je McClung s še enim izjemnim zabijanjem, ko je potisnil dve žogi v obroč, premagal novinca San Antonia Stephona Castla.

Slam Dunk tekmovanje: Mac McClung (Osceola Magic, G League)

Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Matas Buzelis (Chicago Bulls)

Andre Jackson Jr. (Milwaukee Bucks)

V tekmovanju v metu za tri točke je blestel Tyler Herro iz Miami Heat, ki je v finalu dosegel 24 točk in s tem za eno točko ugnal Buddyja Hielda. Prvi favorit Damian Lillard, ki je lovil zgodovinski tretji zaporedni naslov, je razočaral in izpadel že v prvem krogu. Herro je bil odličen skozi celoten večer in vpisal svoje ime ob bok trojici iz Miami Heat, ki je to lovoriko v preteklosti osvojila (Glen Rice (1995), Daequan Cook (2009) and James Jones (2011))

Starry 3-Point Contest 2025: Tyler Herro (Miami Heat) – 24 točk v finalu

Buddy Hield (Golden State Warriors) – 23 točk v finalu

Darius Garland (Cleveland Cavaliers) – 19 točk v finalu

Damian Lillard (Milwaukee Bucks) – izpadel v prvem krogu

Spretnostno tekmovanje je pripadlo navezi Cleveland Cavaliers, ki sta jo tvorila Donovan Mitchell in Evan Mobley. V finalu sta s hitrim in natančnim izvajanjem nalog premagala domača favorita Draymonda Greena in Mosesa Moodyja iz Golden State Warriors. Veliko polemik pa je povzročila diskvalifikacija ekipe San Antonio Spurs, kjer sta Victor Wembanyama in Chris Paul v prvem krogu hitro metala na koš, ne da bi sploh poizkušala zadeti, zaradi česar sta bila diskvalificirana.

V noči na ponedeljek bo v San Franciscu še tekma zvezda, ki se bo začela ob 2. uri po slovenskem času.