Košarkarska klasika v Bostonu

Pester večer se bo začel v dvorani TD Garden, kjer bodo aktualni prvaki lovili peto zaporedno zmago in s tem poizkušali na drugem mestu vzhoda nekoliko pobegniti svojim najbližjim zasledovalcem. To so prav tokratni nasprotniki iz New Yorka, ki na gostovanje prihajajo po hudem porazu proti Clevelandu, pred tem pa so dve tekmi dobili po podaljšku.

Mavericks bodo gostili Stephena Curryja in druščino, na delu pa bodo tudi vodilni kavalirji, ki se bodo udarili z grizliji iz Memphisa. San Antonio, nad katerimi se po poškodbi Victorja Wenbanyame zgrinjajo črni oblaki v boju za končnico, se bo moral najverjetneje do konca sezone znajti tudi brez trenerja Gregga Popovicha, ki je morda že odvodil tudi zadnjo tekmo v karieri. Spurs bodo sicer gostovali pri pelikanih v New Orleansu.

Luko Dončića in Lakers naslednji obračun čaka v noči na sredo. Prvič, odkar je bil vpleten v eno najbolj šokantnih menjav v zgodovini lige, se bo udaril z Dallasom. Že večer prej pa bomo morda končno spet na delu videli tudi Vlatka Čančarja. Denver bo gostil Indiano.

