Irving vnovič junak Dallasa, Nowitzki spregovoril o slovesu Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na soboto v ligi NBA še tretjič zapored zmagali, potem ko so s 111:103 na domačem parketu premagali New Orleans Pelicans. Prvi igralec Mavsov je bil Kyrie Irving s 35 točkami. 46. v sezoni je zmagala tudi najboljša ekipa vzhoda Cleveland Cavalies, ki so s 142:106 nadigrali New York Knicks, Oklahoma City Thunder pa je s 130:107 ugnala Utah Jazz.

Po poškodbi gležnja so Dallas Mavericks na parketu znova pozdravili P. J. Washingtona, ki je bil s 24 točkami in sedmimi skoki drugi strelec Dallasa, več jih je dosegel le Kyrie Irving, ki jih je ob polovičnem izkupičku meta iz igre (11/22) dosegel 35. Mavericks so na uvodu v zadnjo četrtino vodili le s 86:84, a so nato z delnim izidom 8:0 pobegnili na deset točk prednosti, čeprav so se Pelicans nekajkrat nevarno približali, tudi samo na tri točke zaostanka, pa vodstva do konca obračuna niso več izpustili iz rok. Pomembno trojko je 57 sekund pred koncem za vodstvo s 109:99 zadel Irving, s črte prostih metov pa je nato uspeh potrdil Dante Exum. Na koncu so domači v American Airlines Areni slavili s 111:103.

Pri Dallasu je bilo dvomestnih pet košarkarjev, poleg Irvinga in Washingtona je 16 točk dosegel Max Christie, točko manj je ob desetih skokih vknjižil Naji Marshall, Klay Thompson je dodal 12 točk. Pri gostih, ki so z izkupičkom 13-43 na zadnjem mestu zahoda, je Zion Williamson dosegel 29 točk in po 203 tekmah v NBA dosegel mejo pet tisoč točk. S tem je v zgodovinskem pogledu zaostal le za slovenskim asom Luko Dončićem (194) in največjim zvezdnikom lige LeBronom Jamesom (197).

Dallas je zmagal tretjič zapored. Foto: Reuters

Nowitzki o Dončiću

Med gostovanjem v radijski oddaji The Ticket v Dallasu je legenda Dallasa Dirk Nowitzki spregovoril o menjavi Luke Dončića. Igralca sta si delila parket v času, ko je bil Luka še novinec v ligi, stkala pa sta prav posebno vez. Nemec je priznal, da je bil ob novici, da je Dončić zamenjan, zelo razočaran. "Bil sem razočaran in žalosten zanj. Seveda tega ni pričakoval. Povabil me je na svojo prvo tekmo v Los Angelesu in moral sem ga podpreti, z njim sem igral v svoji zadnji sezoni, takrat sva se res zbližala. Skušal sem mu biti mentor in mu tudi v zadnjih letih pomagati najbolje, kar znam. Res je dober fant, zato sem čutil, da moram v Los Angeles in ga podpreti pri začetku novega poglavja," je dejal Nowitzki.

"Govorilo se je o tem, da se Luka ob vsem tem norem dogajanju počuti res slabo in razočarano, zato sem mu želel biti v oporo, njemu in njegovi družini. Videti ga igrati za Lakerse je bilo nekaj norega. Videli ste moj izraz na obrazu, bilo je čudno. Na koncu koncev nikoli ne bom navijač Lakersov, a vedno bom navijač Luke. Lepo ga je bilo videti in mu biti v oporo. Zagotovo ni želel svoje kariere končati na ta način, v Dallasu je želel ostati celotno svojo NBA-kariero."

Dirk Nowitzki je Dončića spremljal tudi ob njegovem debiju v Los Angelesu. Foto: Guliverimage

Nowitzki je ob tem še spregovoril, kako je sam sprejel novico o menjavi Slovenca v nov klub. "Z družino smo bili na počitnicah na Maldivih, telefon mi je začel neprestano zvoniti. Bil sem v šoku tako kot vsi drugi, ob novici sem nato še nadaljnjo uro brskal po družbenih omrežjih, da bi se prepričal, ali je vse skupaj res. Skušal sem razumeti, kaj se dogaja, a mi to ni uspevalo. Nisem mogel verjeti," je dodala nemška legenda.

Donovan Mitchell je bil najboljši strelec Clevelanda. Foto: Reuters

Cleveland Cavaliers so s 142:105 premagali New York Knicks in zabeležili še 46. zmago v sezoni, od tega so jih 34 dobili z dvomestno razliko. Za Cavaliers je bila to šesta zaporedna zmaga, že ob polčasu pa so vodili s 77:50. Na koncu so zadeli 19 trojk iz 37 poskusov, iz igre pa so metali s skoraj 61-odstotno natančnostjo. Donovan Mitchell je ob zmagi prispeval 27 točk, Ty Jerome jih je dodal 19. Pri Knicksih je bil najučinkovitejši Jalen Brunson s 26 točkami.

Uspešna je bila tudi ekipa Oklahome City Thunder, ki je s 130:107 slavila na gostovanju pri Utah Jazz ter je zdaj pri izkupičku 45-10. OKC je dobila osem od zadnjih devetih tekem, proti Utahu pa ni zaostajala niti enkrat, že ob koncu prve četrtine je z delnim izidom 15:4 ušla na 27:14. Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi dosegel 21 točk, točk manj je dodal Chet Holmgren. Za Utah je John Colins dosegel 26 točk.

Houston Rockets (35-21) so v napetem obračunu slavili proti Minnesota Timberwolves (31-26) in ostajajo četrti na zahodu. Minnesota je sedma. Anthony Edwards je sicer za volkove dosegel 37 točk, iz igre pa zadel 13 od 32 metov. Pri domačih je 35 točk dosegel Jalen Green, a bil malce bolj učinkovit iz igre ob 12 zadetih metih iz 24 poskusov. Alperen Sengün je 24 točkam dodal še 13 skokov, a tudi osem izgubljenih žog.

Memphis Grizzlies (37-19) ostajajo na drugem mestu zahodne konference po tesni zmagi proti Orlando Magic (28-30) s 105:104. Ja Morant je za grizlije deset od svojih 23 točk dosegel v zadnji četrtini, medtem ko je Jaren Jackson v zadnjih sekundah blokiral met za zmago Orlanda Paolu Bancheru. Detroit Pistons (30-26) ob slavju s 125:110 niso imeli težav s San Antonio Spurs (24-30), pri katerih je zaradi krvnega strdka ob sezono mladi francoski zvezdnik Victor Wembanyama.

