Luka Dončić je na med kratkim oddihom v mehiškem letovišču Cabo zavzeto treniral, dokazujejo fotografije na družbenih omrežjih. Vidno je tudi, da sta ga na treningu spremljala Scott Brooks, pomočnik glavnega trenerja JJ Redicka, in oče Saša Dončić.

Luka really did work out in Cabo with Scott Brooks & his dad. 👀 #Lakeshow pic.twitter.com/FtV3rswtdm — Audel Del Toro (@CantBeatAudel) February 23, 2025

Dončić je v dresu LA Lakers odigral štiri tekme in je vse bolj podoben staremu Dončiću. To je dokazal tudi na zadnji tekmi proti Denver Nuggets, kjer je k zmagi (123:100) prispeval 32 točk, deset skokov in sedem asistenc. Naslednja tekma ga čaka v noči na sredo, ko v goste prihaja njegovo nekdanje moštvo Dallas Mavericks, kar je zagotovilo za nepozaben večer. Tekma se bo začela ob 4.30 po slovenskem času.

Vzporednice z LeBronom Jamesom

Izjemen poznavalec dogajanja v svetu profesionalne košarke Shams Charania je v oddaji NBA Countdown razkril, da so pri LA Lakers navdušeni nad Dončićem tudi kot soigralcem. "Ko sem se pogovarjal z ljudmi v organizaciji Lakersov, so bili navdušeni nad tem, kako se trudi spoznavati svoje soigralce. Menijo, da je v tem zelo podoben LeBronu Jamesu, resnično poskuša razumeti ekipo in jo izboljšati. Vem, kaj vsi govorijo o njegovi delovni etiki, a dejstvo je, da Luka vsakodnevno trdo dela, tako na igrišču kot v fitnesu. Tudi med počitnicami v Cabu je vsak dan treniral s Scottom Brooksom, saj so mu Lakersi zagotovili prostor za vadbo," je še povedal Charania.

“He went to Cabo over All-Star Break. … He worked with Scott Brooks every single day while he was there.”@ShamsCharania reports on Luka Doncic adjusting to his new team 🤝 pic.twitter.com/h0avJAjHWR — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 23, 2025

