Nore številke Luke Dončića, ob katerih se para srce navijačem Dallasa

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je v ligi NBA pomeril že skoraj proti vsem udeležencem. Za popolno zbirko manjka le še občutek, kako je zaigrati proti Dallasu. LD77, ki je od leta 2018 do začetka tega meseca nosil dres tega kluba, se lahko pohvali z veličastnimi dosežki. Kar sedmim tekmecem je nasul 50 točk ali več, Atlanti pred dobrim letom celo 73. To so nore številke mladega velemojstra, ob katerih se navijači LA Lakers zvedavo sprašujejo, koliko jih bo dosegel v noči na sredo. Privržencem Dallasa, številni so še vedno jezni na vodstvo franšize, da se je tako lahkomiselno znebilo Dončića, ob takšnih vprašanjih zagotovo ni do smeha, ampak jim zaigra srce. Oživijo prekrasni spomini na vse, kar je Slovenec dosegel v dresu Dallasa. Številke so impresivne, preverite razpredelnico!

Zdaj gre zares. V mestu angelov iz ure v uro narašča napetost. Obeta se večer, ko bo pozornost športne javnosti na drugi strani luže usmerjena v dvorano Crypto.com Arena, saj se bo Luka Dončić prvič kot Jezernik pomeril z Dallasom. To bo jutro, v katerem Slovenija zagotovo ne bo spala (začetek dvoboja po slovenskem času je ob 4. uri zjutraj), saj se bo 25-letni slovenski virtuoz prvič po šokantni menjavi spopadel z donedavnimi soigralci, ki so mu skupaj s tekaškim velemestom in navijači Dallas Mavericks tako prirasli k srcu, da jih je zapustil v solzah.

Kaj pravi Luka Dončić?

Dončić bo na tekmi, na katero ne čaka nestrpno le ameriška košarkarska javnost, ampak tudi Slovenija, dopolnil prav posebno zbirko. Končno bo zaigral proti vsem klubom, ki nastopajo v ligi NBA. Kot dolgoletni košarkar Dallasa, ki so se mu v začetku meseca porušile sanje, da bi podobno kot njegov vzornik in mentor Dirk Nowitzki vso kariero predstavljal paradnega konja in osrednji obraz teksaške franšize, se je v zadnjih sedmih letih pomeril proti vsem. Manjka le še občutek, kako je na parketu zaigrati proti Dallasu.

Le proti sedmim še ni presegel meje 40 točk

Luka Dončić je v dresu LA Lakers odigral štiri tekme. Po začetnih porodnih krčih in težavah odsotnosti zaradi daljšega okrevanja po poškodbi leve mečne mišice je na zadnji tekmi v Denverju navdušil z 32 doseženimi točkami, desetimi skoki, sedmimi asistencami, štirimi ukradenimi žogami in prepričljivo zmago Jezernikov (123:100). Foto: Reuters Dobro leto dni po eni najbolj popolnih predstav, ko je Atlanti v gosteh nasul neverjetnih 73 točk in postavil nov evropski strelski rekord, in pol leta po tem, ko je z Dallasom prvič zaigral v velikem finalu lige NBA, bo končno dopolnil zbirko. To bo storil v dresu Jezernika, ki ga je do zdaj nosil na štirih tekmah. Z zadnjo predstavo v Denverju je nakazal, da bi se lahko kaj kmalu vrnil v staro formo, s katero je spadal med elito lige NBA in čaral do te mere, da je postal eden najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu. Ta status se ga drži tudi v Los Angelesu, v prihodnosti pa ga ne misli zgolj zadržati, ampak še nadgraditi na novo raven, v kateri ne bi manjkalo blišča, šova in tradicije, zaščitnih znakov ene največjih košarkarskih franšiz vseh časov, slovitih Lakersov.

Dončić je od leta 2018, ko se dokazuje na drugi strani velike luže, marljivo polnil koše tekmecev. Proti kar sedmim izmed 30 udeležencev lige NBA je že dosegel 50 ali več točk. Zgolj proti sedmim še ni presegel meje 40 točk, se ji je pa močno približal. To, kakšen strup in nerešljiva uganka za obrambe je postal slovenski zvezdnik v ligi NBA, dokazuje neverjeten podatek, da je prav vsem ekipam v ligi NBA vsaj enkrat na tekmi rednega dela dosegel najmanj 35 točk.

Rekordno učinkovite tekme Luke Dončića proti klubom:

Tekmec Rekord Datum tekme Povprečje Atlanta Hawks 73 26. januar 2024 28,6 New York Knicks 60 27. december 2022 30,4 Detroit Pistons 53 30. januar 2023 36,1 San Antonio Spurs 51 31. december 2022 28,7 Los Angeles Clippers 51 10. februar 2022 32,6 Phoenix Suns 50 25. december 2023 28,9 Houston Rockets 50 23. december 2022 31,4 Brooklyn Nets 49 27. oktober 2023 31,4 New Orleans Pelicans 49 17. februar 2022 28,4 Golden State Warriors 45 15. december 2024 30,9 Cleveland Cavaliers 45 27. februar 2024 30,7 Orlando Magic 45 29. januar 2024 28,8 Portland TrailBlazers 44 14. februar 2021 31,0 Miami Heat 42 1. april 2023 25,5 Philadelphia 76ers 42 2. marec 2023 25,7 Boston Celtics 42 23. november 2022 29,9 Washington Wizards 41 24. januar 2023 29,2 Toronto Raptors 41 19. januar 2022 28,0 Charlotte Hornets 40 26. marec 2023 28,1 Milwaukee Bucks 40 3. februar 2024 29,6 Oklahoma City Thunder 40 2. februar 2022 27,1 Utah Jazz 40 6. december 2023 25,9 Minnesota Timberwolves 39 14. december 2023 24,1 Indiana Pacers 39 28. februar 2023 / 5. marec 2024 28,2 Chicago Bulls 38 1. junij 2020 23,1 Denver Nuggets 38 7. januar 2021 / 18. december 2023 27,4 Memphis Grizzlies 37 23. januar 2022 / 3. december 2024 26,9 Sacramento Kings 37 18. april 2021 27,4 Los Angeles Lakers 35 12. januar 2023 26,2

Upoštevane so samo tekme rednega dela lige NBA. Rekord je najvišje število točk, doseženo proti določenemu tekmecu. Povprečje je povprečje točk na tekmo proti določenemu tekmecu.

V tej sezoni je Luka Dončić največ točk dosegel proti Golden Statu (45). S tem je postavil nov strelski rekord, kar zadeva dvoboje z bojevniki v rednem delu sezone. Foto: Reuters

V tej sezoni, v kateri ni imel sreče z zdravjem, je popravil rekord na tekmah z Golden Statom, ko je ob koncu leta 2024 proti Bojevnikom dosegel 45 točk, izenačil pa ga proti Memphisu (37).

Dončić jih je dal najmanj ravno proti Lakersom!

Naključje ali ne, izmed vseh tekmecev je bil v ligi NBA še najbolj milosten do Jezernikov. To je njegov novi klub, pri katerem sodeluje z idolom LeBronom Jamesom, sodeč po zadnji tekmi v Denverju pa bi lahko v prihodnosti, ko bo Ljubljančan povsem odpravil posledice poškodbe leve mečne mišice in daljšega neigranja v ligi, spisala veliko uspešnih poglavij.

Vrhunci dvoboja med LA Lakers in Dallasom (115:119 iz leta 2023):

Proti Lakersom je tako Dončić dosegel največ točk (35) 12. januarja 2023. Takrat je Dallas po kar dveh podaljških premagal LA Lakers s 119:115. Slovenski virtuoz je prispeval 35 točk, 14 skokov, 13 asistenc, za trojke metal 4/9, na parketu pa prebil kar 53 minut. Takrat Dorian Finney-Smith in Maxi Kleber, s katerima si deli slačilnico v Los Angelesu, zaradi zdravstvenih težav nista zaigrala za Dallas, se je pa izkazal Christian Wood (24 točk), ki se je pozneje preselil k Jezernikom, nato doživljal zdravstvene težave in bil član Jezernikov vse do letošnjega 11. februarja, ko so ga Lakers zamenjali s povratnikom Alexom Lenom.

Pri Jezernikih je bil takrat v dvorani Crypto.com Arena prvi strelec Russell Westbrook (zdaj Denver) z 28 točkami, LeBron James je v 47 minutah dal 24 točk, 16 skokov in devet asistenc. Takrat sta bila na seznamu poškodovanih Anthony Davis in Austin Reaves, Max Christie, ki se je v začetku februarja preselil v Dallas in bo v noči na sredo prvič zaigral proti Lakersom, pa je pod vodstvom takratnega trenerja Darvina Hama dosegel sedem točk.

Ko je Luka Dončić leta 2023 Dallasu pomagal do zmage nad Lakersi s 35 točkami, je Jezernike vodil še Darvin Ham. Trenersko palico je pozneje predal JJ Redicku, s katerim zdaj sodeluje Dončić in se z mladim ameriškim strategom imenitno razume. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da je bil Dončić v karieri vedno najbolje razpoložen proti Detroitu, saj je na tekmah proti temu klubu v povprečju dosegal dobrih 36 točk. Drugo skrajnost predstavlja Chicago. Biki, pri katerih je ob koncu prejšnjega stoletja navduševal legendarni Michael Jordan, ki zelo spoštuje Luko, so klub, proti kateremu dosega Dončić najmanj točk. Dobrih 23 na tekmo, kar je vsekakor še vedno povprečje, vredno vsake pohvale. Sploh za superzvezdnika, ki bo čez nekaj dni dopolnil šele 26 let.

Proti Chicagu je svoj strelski rekord ustvaril 1. junija 2020. To je tudi prva tekma, na kateri je dosegel najvišje število točk proti določenemu tekmecu. Pri preostalih je mejnike podiral še veliko pozneje. V noči na sredo bo podrl še enega, saj se bo prvič pomeril z Dallasom in tako dopolnil zbirko.