Denver po porazu z LA Lakers Luke Dončiča pri Indiani, Oklahoma proti Minnesoti

V prejšnji sezoni je Luka Dončić z Dallasom v končnici izločil Oklahomo v polfinalu zahodne konference, nato pa še Minnesoto v konferenčnem finalu. Thunder so z izjemnim Shaijem Gilgeousom-Alexandrom tudi letos izvrstni in veljajo celo za ene najresnejših kandidatov za mesto v finalu lige NBA. Po 56 tekmah sezone vodijo na lestvici zahodne konference, dosegli so 46 zmag in doživeli le deset porazov. Minnesoti Anthonyja Edwardsa gre letos malce slabše, trenutno je šele sedma na zahodu in ima po 58 odigranih tekmah na računu 31 zmag in 27 porazov.

Na delu bodo tudi košarkarji moštva Denver Nuggets, ki so v noči na nedeljo doživeli boleč poraz proti LA Lakers, novi ekipi slovenskega asa Luke Dončića. Ljubljančan je Nuggets, pri katerih igra njegov dober prijatelj Nikola Jokić, član ekipe iz Kolorada pa je tudi Dončićev reprezentančni kolega Vlatko Čančar, nasul 32 točk in bil najboljši strelec tekme, ki so jo Kalifornijci dobili s 123:100. Jokić in druščina se bodo na zmagovite tirnice poskušali vrniti na gostovanju pri Indiana Pacers, četrti ekipi vzhodne konference. Čančar še okreva po poškodbi kolena in ga ni na seznamu za tekmo.

Dončić, LeBron James in preostali Jezerniki pa se že pripravljajo na epski spopad z Dallasom, ki bo v Los Angelesu gostoval v noči na sredo po slovenskem času. Dončić se bo tako prvič soočil s svojimi nekdanjimi kolegi kot nasprotnik.

Liga NBA, 24. februar:

Lestvica:

Preberite še: