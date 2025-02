Kyrie Irving ni skoparil z besedami na račun Luke Dončića

"Zdaj, ko je tekme konec, lahko govorim o čustvih," je na novinarski konferenci po porazu uvodoma dejal Kyrie Irving, ki je pred tekmo precej skopo govoril o Luki Dončiću in njuni povezavi, saj je bil osredotočen le na predstavo na parketu. Po obračunu pa je maska dokončno padla. 32-letni košarkar, ki je bil s 35 točkami prvi strelec tekme, je jasno in glasno še enkrat več spregovoril o posebnem odnosu, ki sta ga v Dallasu zgradila z Dončićem. Spoštovanje in medsebojno vez je nekdanji udarni dvojec Mavericksov večkrat pokazal tudi na parketu, tako pred začetkom obračuna kot med in po tekmi, ko sta se pozdravila z dolgim objemom in njunim pozdravom.

Kyrie Irving in Luka Dončić Foto: Reuters

"Kako je bilo igrati proti Luki? Bilo je čudno in nerodno kot hudič," je v smehu dejal Irving. "Bilo je čudno, a hkrati zabavno. Imel sem občutek, kot da sva znova na treningu, kjer se meriva eden proti drugemu. Še bolj čudno je bilo z druge strani opazovati gledalce, ki so ga podpirali, in kako je zadeval težke mete, kar sem videl že neštetokrat," je bil jasen Irving.

"To je bila zanimiva in zabavna tekma, na parketu je bilo ogromno zvezdnikov in igralcev z izjemnim občutkom in znanjem košarkarske igre. Videlo se, da je JJ skušal svoje igralce pripraviti tudi s čustvene plati, še posebej Luko, kar mu je uspelo. Bila je tekma dveh dobrih ekip," je še dodal prvi strelec Dallasa.

Foto: Guliverimage

V letu pri Dallasu zgradila posebno vez

Tako slovenski košarkarski virtuoz kot sedem let starejši Irving sta v preteklosti že večkrat spregovorila o posebnem odnosu in času pri Dallasu, ki ju je za razliko od mnogih napovedi izjemno povezal, med njima pa je vzklilo iskreno prijateljstvo. "Zagotovo je najina vez veliko večja od košarke. Skupaj sva zgradila zelo lep odnos, bili smo skupaj na pripravah v Madridu, Abu Dabiju … na takšnih potovanjih se zares spoznaš, povežeš se z družinama. Imel sem priložnost spoznati tudi nekaj njegovih prijateljev v Madridu … Vse to sva prenesla tudi na parket med sezono," je dejal Irving.

"Bilo je lahko igrati ob njem, ko je imel sezono MVP. Nosil je našo ekipo ne glede na to, ali je bil poškodovan in v bolečinah. Že preden sva igrala skupaj, sem ga spoštoval, ko pa sva zaigrala skupaj, je to le še zraslo. Luka je odličen fant, ki je izjemno talentiran, pred njim je ves svet. Take ljudi skušaš potem tudi zavarovati, ker je svet do njih pogosto nepošten. Ni iz ZDA in tega ni navajen. Moj cilj je bil, da mu pomagam in ga zavarujem, povezali sta se tudi najini družini in to je vez za vse življenje," je še sklenil branilec.

Kidd: Luka je bil Luka

Bolj zadržan je bil po srečanju strateg Dallasa Jason Kidd. "Mislim, da smo dobro obvladali čustva na tej tekmi in pri pripravi načrta tekme, a se nam na koncu ni izšlo. Fantje so se borili, zaostajali smo 16 točk, a smo se borili in vrnili v igro. Na koncu so bili Lakers boljša ekipa," je uvodoma dejal Kidd, ki je nato spregovoril tudi o vlogi Slovenca.

Jason Kidd in v ospredju Luka Dončić Foto: Guliverimage

"Luka je našel svoje mesto na parketu, s podajami je našel soigralce, bil je Luka. Zadeval je, asistiral, napolnil statistiko s trojnim dvojčkom, kot zna le on. Našel je svoje soigralce, ki so izkoristili njegove asistence," je še dodal Kidd.

Strateg Dallasa je sicer že pred srečanjem spregovoril o Slovencu in mu takrat namenil nekaj več izbranih besed. "Luka je eden najboljših košarkarjev na svetu in Lakers so lahko srečni, da ga imajo. Lepo ga je videti znova nasmejanega, treba je razumeti, da je svet košarke takšen, kot je, in da so šoki del vsakdana. A treba se je premakniti naprej, treba je gledati v prihodnost. Njegova naloga je, da igra košarko na visokem nivoju, in mislim, da je tega več kot sposoben," je dejal Kidd.

Luka Doncic hit a three then looked at Jason Kidd, this dude 😂 pic.twitter.com/okoJqxsYbU — SM Highlights (@SMHighlights1) February 26, 2025

Dončić je sicer po srečanju pozdravil vse svoje bivše soigralce in strokovni štab Mavericksov na čelu z vsemi pomočniki trenerjev, a pri tem kamere niso ujele, če je bil med njimi tudi Kidd. Ta je pred srečanjem še povedal, da z Luko po vsem dogajanju še nista spregovorila, z izjemo nekaj sporočil pred nekaj tedni. Brez pozdrava je ostal tudi športni direktor Mavsov Nico Harrison, za katerega je Dončić po srečanju še povedal, da ga ni srečal niti ga ni videl, ko je ta iz neposredne bližine spremljal ogrevanje Ljubljančana.

Nico Harrison looking at the biggest mistake of his life 😂pic.twitter.com/TSiAtZu20b — NBA Memes (@NBAMemes) February 26, 2025

