Obračun Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks v Crypto.com areni je bil danes glavna tarča zanimanja košarkarske javnosti, ki je spremljala vsak gib in vsako potezo akterjev ob in na igrišču. Srečanje si je ogledal tudi nekdanji večinski lastnik Mavericksov Mark Cuban, ki je po menjavi Slovenca jasno povedal, da se z njo ne strinja.

Med odzivi po menjavi Luke Dončića k Los Angeles Lakers je bil med tistimi, ki so najbolj izstopali s svojim odzivom, Mark Cuban, ki je takrat v prispodobi povedal, kako se počuti po menjavi Slovenca. V Teksasu je na eni izmed prireditev pogovor s soustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom. Mark je v uvodu dejal, da je imel zelo naporen teden, in potem dal zelo nazorno izjavo, kako se je počutil, ko so se pri Dallasu odpovedali Dončiću. "Če bi po tem, ko ste zapustili Microsoft, ugotovili, da je Steve Ballmer (nekdanji izvršni direktor Microsofta, op. p.) zamenjal nov vroč operacijski sistem Windows 11 za Windows 10, kaj bi storili?" je vprašal Cuban in požel val navdušenja.

Cuban je Dallas spremljal tudi v Crypto.com Areni, kjer je že pred srečanjem z objemom v prijateljskem duhu pozdravil Lukovega agenta Billa Duffyja in očeta Sašo Dončića. Med tekmo pa je dogajanje zaznamoval njegov širok nasmeh ob eni izmed trojk Dončića, ki jo je spremljal čustven izbruh Slovenca.

Mark Cuban with Luka Doncic’s agent and father…



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/a2wf0gokpd — MFFL NATION (@NationMffl) February 26, 2025

Mark Cuban talking to Luka’s dad 👀 pic.twitter.com/berM3g2bXQ — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 26, 2025

Odziv po trojki:

The look on Mark Cuban after this 3 by Luka 👀 🍿 pic.twitter.com/5a7SBIbolZ — Famouslos32 (@famouslos32) February 26, 2025

Za poseben trenutek med tekmo pa je poskrbelo tudi podjetje Jordan, ki je pred srečanjem objavilo kratek videoposnetek, v katerem je Dončić na avtomobilu vijoličasto-zlate barve registrsko tablico na avtu iz Teksasa zamenjal za takšno iz Kalifornije, v ozadju pa se predvaja pesem All My Ex's Live in Teksas (Vse moje bivše živijo v Teksasu, op. p.), medtem ko se je video končal z napisom "poln rezervoar, brez milosti". Pri Jordanu so ob tem videoposnetek opremili z napisom "nič osebnega".

Luka Doncic changes his license plate from Texas to California ahead of tonight’s game



This Jordan ad >>> 👀

(h/t @CTabatabaie) pic.twitter.com/eZYNOs1jyD — Legion Hoops (@LegionHoops) February 25, 2025

V Crypto.com Areni pa so navijači Lakersov z navdušenjem pozdravili tudi generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona, ki so se mu "zahvalili" za prihod Dončića. Harrison je iz prve vrste spremljal ogrevanje Slovenca in vsako njegovo potezo. Eden izmed navijačev Dallasa je ob tem sedel tik za njim in v zrak dvignil prečrtan napis "zvestoba nikoli ne izgine". Dončić je sicer po srečanju dejal, da Harrisona na ogrevanju ni videl.

Mavs GM Nico Harrison watching Luka Doncic warm up for his first game vs. the Mavs.



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/upJTXnC0MO — SportsCenter (@SportsCenter) February 26, 2025

If a picture is worth a thousand words, this one might be worth a million. pic.twitter.com/goxeM9rkGT — Daniel Starkand (@DStarkand) February 26, 2025