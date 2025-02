"Noro! Ne morem zadeti običajnega meta, potem pa zadenem tak met. Trenutno sem to pač jaz. Moram delati na lahkih metih, da jih bom zadeval. Igram slabo, moram najti pravo igro." Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić na tekmi z Minnesoto Timberwolves ni bil pri metu. Zadel je vsega šest metov iz igre (iz 20 poizkusov). Trojka, o kateri govorijo vsi, ker jo je zadel iz res nemogočega položaja, je bila torej edina na tekmi, pred tem je prvih osem metov izza črte zgrešil. "Najverjetneje si je rekel: Končno je zadel! Mislim, da ni bil navdušen, rekel si je: Končno je zadel met!" je z nasmeškom reakcijo Saše Dončića na tribuni, ko je njegov sin zadel to noro trojko, komentiral Luka Dončić.

LUKA WHAT A SHOT 😱🪄



Even his dad couldn't believe it pic.twitter.com/2je2IgbADA — Bleacher Report (@BleacherReport) February 28, 2025

Trener zaupa Dončiću kljub slabemu metu

Trojko je zadel iz nemogočega položaja. Foto: Reuters "Najprej nas je reševala obramba. V naslednjih treh četrtinah smo imeli dobre mete. Bil sem zadovoljen z igro v napadu, samo žoga ni šla vedno skozi obroč. Zelo dober je bil skok, kar 16 skokov v napadu. Luka in LeBron sta imela 12 oziroma 11 skokov v obrambi, kar je velika stvar. Dobro skačeta, kar je za našo ekipo pomembno, saj, kot ste sami dejali pred tekmo, nimamo klasičnega centra," je tesen razplet tekme komentiral trener JJ Redick. Pravi, da bo dovolil Dončiću, da veliko meče, četudi ne zadeva, da se mu le odpre. "Luki zaupamo kot nekomu, ki se odloča na parketu in se odloča za mete. Vsi smo imeli take slabše nize, a bo našel ritem. Verjamemo, da ga bo."

Los Angeles Lakers, ki so na zadnjih desetih tekmah zmagali kar osemkrat, imajo zdaj 36 zmag in 21 porazov, kar jih uvršča na četrto mesto zahodne konference. So samo dve zmagi za Memphis Grizzlies in Denver Nuggets, odstopajo le Oklahoma City Thunder s 47 zmagami (samo 11 porazov). Pred Jezerniki sta še dve domači tekmi, obe proti mestnim rivalom Los Angeles Clippers. Prva v noči na soboto ob 4.00 po srednjeevropskem času. Dončić je po tekmi z Minnesoto sam dejal, da je vprašljiv za to tekmo. Ker je pač druga v dveh dneh in mu po poškodbi mečne mišice še vedno postopno dodajajo minute na parketu.

"Tukaj še nisem imel dobre tekme"

Dončić je na svojih prvih petih tekmah v dresu Lakersov v povprečju dosegal po 19 točk in imel še devet skokov in osem asistenc. Najboljše šele prihaja. Je pa precej boljše igrati v Los Angelesu kot v Dallasu, saj so navijači še bolj pripadni klubu in glasnejši med tekmami, pravi. "Izjemno je. Vzdušje je res izjemno, tudi ko ne igramo dobro. Mislim, da tukaj še nisem imel dobre tekme. A vsakič, ko vstopim v igro, me navijači pozdravijo. Zares neverjeten občutek, da sem tukaj."