Teksaški derbi v Houstonu, Detroit izziva Boston

Med drugim bodo na delu tudi vodilni na zahodu, Oklahoma City Thunder, ki bodo gostovali pri mrežicah v Brooklynu, Boston pa se odpravlja k vročemu Detroitu. Pistons so trenutno v seriji sedmih zaporednih zmag in so se s tem prebili na mesta, ki neposredno vodijo v končnico. Tudi Celtics so zmagali šestkrat zapored, tako da bo zanimivo videti, niz katerih se bo tokrat končal. Daljši niz zmag od omenjenih moštev trenutno držijo le vodilni Cleveland Cavaliers, ki poraza ne poznajo že osem tekem zaporedoma.

Liga NBA, 26. februar:

Lestvica:

Preberite še: