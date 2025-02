Luka Dončić čaral in pisal zgodovino pred očmi slovitega občudovalca

Nekdanji nogometni zvezdnik Toni Kroos je goreč ljubitelj košarke. Že dolgo stiska pesti za slovenskega asa Luko Dončića, s katerim ga najbolj povezuje navezanost na madridski Real. Mladi nogometni upokojenec je izkoristil priložnost in si z družino ogledal zgodovinsko srečanje v Los Angelesu, na katerem je Dončić prvič nastopil proti Dallasu, čaral, zmagal (107:99) in postavil kar nekaj mejnikov. Nekdanja asa Reala sta se po tekmi srečala in pogovorila, Nemec pa mu je priznal, da ga ni vajen gledati v dresu, ki ni modre barve.

Še lani je blestel v dresu madridskega Reala, še zadnjič zastopal barve elfa na domačem Euru 2024, nato pa se pri 34 letih odpravil v nogometni pokoj. Toni Kroos je spadal med najboljše zvezne igralce na svetu, z njegovo pomočjo je madridski Real osvojil ogromno lovorik. Kot goreč ljubitelj košarke se je začel že v Španiji zanimati za kariero Luke Dončića. Mladi Slovenec je blestel v belem dresu Reala, s katerim je že kot najstnik osvojil vse, kar se je dalo osvojiti v Evropi. Nato se je odpravil v ligo NBA, kjer se je pridružil Dallasu. Kroos je bil navdušen, saj je postal Dončić nesojeni naslednik njegovega rojaka, še kako spoštovanega Dirka Nowitzkega. Kroos je postal velik navijač LD77, rojstne dneve praznoval ob tortah, okrašenih v čast Dončićevih podvigov, prejemal njegove drese in ga obiskoval na tekmah.

Toni Kroos je lani sklenil klubsko nogometno kariero v dresu Reala z evropskim naslovom. Foto: Reuters

Zdaj, ko že nekaj časa uživa kot nogometni upokojenec in se lahko povsem posveti družini, je 35-letni Nemec izkoristil priložnost za krajšo turnejo po ZDA. Obiskal je dve tekmi. Najprej si je v San Franciscu ogledal srečanje Golden Stata, po katerem se je njegov sin ponosno slikal s Stephenom Curryjem, nato pa se je odpravil še v Los Angeles, kjer je še kako prišel na svoj račun, saj je bil eden izmed 20 tisoč srečnežev, ki so si lahko v živo ogledali zgodovinski dvoboj, prvo tekmo Dončića proti njegovim dolgoletnim soigralcem v dresu Dallasa. "Še vedno bi te raje gledal v modrem dresu. Lepo je, da sem te srečal, prijatelj. Delaj tisto, kar znaš," je na družbenem omrežju Instagram objavil skupno fotografijo, spomin na zgodovinsko srečanje v Los Angelesu, besedilu pa pristavil še podobo kape čarovnika.

In res, Dončić je na parketu znova čaral. Ljubljančan je na tekmi, zaradi katere se je ogromno Slovencev zbudilo že ob štirih zjutraj, ponudil kar nekaj mojstrovin iz širokega repertoarja, s katerim si je prislužil poseben status v elitni skupini najboljših košarkarjev na svetu. Vseeno so se še vedno poznale posledice dolgotrajne odsotnosti s parketov zaradi poškodbe leve mečne mišice. Stanje še ni povsem optimalno, a Dončić poudarja, da gre vsak dan na boljše. Podobno velja glede privajanja na novo klubsko okolje v mestu angelov.

Dončić postavil kar nekaj statističnih presežkov

Na čustvenem srečanju proti Dallasu je tako postavil kar nekaj mejnikov. Dosegel je prvi trojni dvojček v dresu Jezernikov (19 točk, 15 skokov in 12 asistenc), s tem pa postavil šele tretji košarkar v zgodovini lige NBA, ki se lahko pohvali s tem statističnim presežkom proti vsem tekmecem. To je uspelo zgolj še njegovemu soigralcu LeBronu Jamesu in kralju trojnih dvojčkov Russellu Westbrooku.

Luka joins LeBron and Russ in elite company 🔥 pic.twitter.com/K6fTh2hWFx — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 26, 2025

S tem pa še ni bilo konec posebnih dosežkov, ki so se vpisali v zgodovino. S svojim učinkom je postal prvi košarkar Lakersov po Kareemu Abdul-Jabbarju, nepozabnem centru in večkratnem prvaku Jezernikov, ki si je tudi ogledal dvoboj v živo, ki je na eni tekmi prispeval vsaj 15 točk, 15 skokov, deset asistenc, tri ukradene žoge in dve blokadi.

Postal je tudi šele četrti košarkar Los Angeles Lakers, ki je v uvodnih petih tekmah že dosegel trojni dvojček. To je v bogati zgodovini 17-kratnih prvakov lige NBA uspelo le še legendarnemu Earvinu Magicu Johnsonu ter že omenjenem dvojcu, Westbrooku in mladostnemu veteranu Jamesu, ki v dresu Jezernikov blesti tudi pri 40 letih.

Še en dokaz več torej, kako zgodovinsko srečanje je spremljal v živo nekdanji nogometni zvezdnik iz Nemčije. Priložnosti, da še kdaj ujame novopečenega superzvezdnika Jezernikov, pa bo v prihodnosti še ogromno ...