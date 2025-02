Poslastica v Los Angelesu ne bo posebna le za Luko Dončića

Košarkarski svet odšteva ure do obračuna Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks (4.00), ki bo prvo srečanje z nekdanjim klubom za Luko Dončića od njegove menjave. V Los Angelesu bo vzdušje zagotovo naelektreno, tega se zaveda tudi prva violina Mavericksov Kyre Irving, ki pa je bil v napovedih srečanja precej skop. Posebna tekma pa bo to tudi za člana Dallasa Maxa Christieja, ki se vrača na kraj, kjer je preživel zadnji dve leti.

"Pogrešam svojega brata," je v začetku februarja po odmevni menjavi in nenadnem odhodu Luke Dončića iz Los Angeles Lakers k Dallas Mavericks priznal Kyrie Irving, ki je po odhodu Slovenca na svoja pleča prevzel vse breme vodje ekipe iz Teksasa, ki jo v noči na sredo čaka gostovanje pri Los Angeles Lakers in nekdanjemu soigralcu Luki Dončiću, ki bo zagotovo motiviran kot še nikoli do zdaj, sploh da se dokaže dvomljivcem in dokončno ovrže zlobne govorice, da v Dallasu ni dajal svojega maksimuma ter da je slabo fizično pripravljen.

Posebna tekma bo to tudi za vse košarkarje Dallasa, ki Dončića od novice o menjavi sploh še niso videli, saj je ta ob šokantni informaciji, da ni več član Mavericksov, hitro spakiral kovčke, odpotoval v Los Angeles, svojim nekdanjim soigralcem pa se je v skupinskem pogovoru zahvalil z besedami: "Hvala za vse." Zdaj jih tako kot s strokovnim štabom Dallasa čaka prvo snidenje. Tega se zaveda tudi Irving, ki pa je verjetno predvsem v želji, da ostane vodja ekipe in drži mero osredotočenosti, precej skopo pred tekmo govoril o snidenju s slovenskim košarkarjem.

Kyrie Irving je prva violina ekipe Dallasa. Foto: Reuters

"Zagotovo bo to košarkarska tekma na najvišjem nivoju, saj bo na parketu veliko število košarkarjev, ob tem pa še proti nekdanjemu soigralcu v Los Angelesu. Zgodba je seveda že napisana. Fantom sem dejal, da morajo biti osredotočeni vseh 48 minut za obračun, ki ga moramo dobiti," je uvodoma dejal Irving.

Irving je bil precej previden o napovedih srečanja proti svojemu nekdanjemu soigralcu, ki ga je večkrat označil za brata tako na parketu kot zunaj njega in s katerim sta v zadnjem letu spletla tesno prijateljstvo. "O čustvih se bomo pogovarjali po tekmi, pred srečanjem pa je pomembno, da se osredotočimo samo na svoje naloge in držimo fokus na najvišji ravni. Lakers bodo pripravljeni na obračun z nami, Luka bo zagotovo igral z veliko mero samozavesti. Počuti se dobro, kar je očitno, tega se moramo zavedati," je še dodal prvi igralec Dallasa, ki je izgubil zadnjo tekmo proti Golden Statu, pred tem pa dobil tri zaporedna srečanja.

Poglejte, kaj pravi Luka Dončić:

Vrnitev za Christieja

Na drugi strani bo brez obračuna proti svojemu nekdanjemu klubu ostal Anthony Davis, ki je še vedno poškodovan, se pa v svoje staro domovanje vrača Max Christie, ki se je v Dallasu hitro znašel in postal pomemben član ekipe. Pred vrnitvijo v LA je spregovoril tudi o trenutku, ko je izvedel, da je del velike menjave, v kateri sta glavni vlogi pripadli Dončiću in Davisu.

Foto: Reuters

"Bil sem na ekipnem avtobusu, ko me je poklical Rob Pelinka in mi povedal, kaj se dogaja. Bil sem osupel. To je bila zagotovo ena največjih menjav v ligi NBA, katere del sem bil tudi sam, kar je zagotovo velikega pomena. Vse skupaj je povzročilo velik vihar in še vedno se stvari niso povsem pomirile. Če sem iskren, je tekma proti Lakersom zame samo še ena več v nizu. Vesel sem, da bom videl nekaj starih kolegov, a na koncu je naš cilj zmaga. Drugemu ne bom dajal velikega pomena. Tu ni nobene hude krvi ali česa podobnega," je dejal Christie. Ta je za Dallas do zdaj odigral osem tekem, od tega dve v začetni peterki, v povprečju pa je na njih dosegel 15,3 točke, 4,9 skoka in 3,1 asistence na tekmo.

Dallas bodo sicer v Crypto.com Areni gostovali brez poškodovanih Derecka Livelyja, Daniela Gafforda, že omenjenega Davisa, še vedno je odsoten tudi Dwight Powell. Mavericks so od menjave Dončića pri izkupičku 5-4, skupno so v tej sezoni pri izplenu 31-27, s čimer trenutno zasedajo osmo mesto na zahodu. Lakers so v strnjeni konkurenci zahoda četrti s 34 zmagami in 21 porazi.

Preberite še: