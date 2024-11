Eden izmed najlegendarnejših NBA trenerjev Gregg Popovich je San Antonio Spurs nazadnje vodil 1. novembra, ko je njegova ekipa zmagala s 106:88. Zatem je izpustil nadaljnjih šest tekem, iz kluba pa so pred časom sporočili le, da je Popovich odsoten zaradi zdravstvenih težav. Zdaj so v sporočilu za javnost razkrili, da je 75-letnega trenerja 2. novembra v Frost Bank Centru zadela lažja možganska kap. "Popovich je že začel rehabilitacijo in pričakovati je, da bo popolnoma okreval," so zapisali pri San Antoniu. Za zdaj še ni znana časovnica, koliko časa bo Popovich odsoten, ekipo pa bo v tem času še naprej vodil pomočnik trenerja Mitch Johnson. "V tem času se celotna franšiza zahvaljuje za spoštovanje zasebnosti našega trenerja in njegove družine," so še zapisali Spurs.

Popovich je San Antonio Spurs med letoma 1999 in 2014 popeljal do petih naslovov prvakov v severnoameriški ligi NBA, ameriško reprezentanco pa do zlatega odličja na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021. Trikrat je bil izbran tudi za najboljšega trenerja v ligi NBA. Na čelu San Antonia je sicer vse od leta 1996. Popovich je sicer v svoji 29. sezoni pri Spursih in je glavni trener z najdaljšim stažem v ligi. S kar 1.391 zmagami vodi v ligi NBA po številu zmag, 170-krat je slavil v končnici.

