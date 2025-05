Neverjetni drami v Bostonu in Oklahomi, prvaki podrli neslavni rekord

Košarkarji New York Knicks so na prvi tekmi konferenčnega polfinala na vzhodu presenetili prvake Boston Celtics in po podaljšku slavili s 108:105. Celtics so podrli neslavni rekord, saj so postali prva ekipa, ki je na tekmi končnice zgrešila kar 45 metov za tri (15/60), na drugi strani pa si je po koncu oddahnil Jalen Brunson, ki je imel že v rednem delu za Knickse priložnost zadeti za zmago, a je njegova žoga zaplesala po obroču, srečanje pa se je prevesilo v podaljšek. Še večja drama pa se je odvila v Oklahoma Cityju, kjer so Denver Nuggets, pri katerih Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, po trojki Aarona Gordona štiri sekunde pred koncem najboljšo ekipo zahoda rednega dela premagali s 121:119.

Če je za presenečenje v nedeljo poskrbela Indiana, ki je na prvi tekmi konferenčnega polfinala ugnala prve nosilce Cleveland Cavaliers, pa so za še večji nepričakovani razplet poskrbeli košarkarji New York Knicks, ki so v gosteh po podaljšku s 108:105 zaustavili prvake Boston Celtics.

Konec tekme:

Zmaga Knicksov je še toliko večje presenečenje, če se ozremo na razplet zadnjih medsebojnih tekem, saj je Boston v rednem delu te sezone zmagal vse štiri medsebojne tekme in to s povprečno razliko 16,5 točke. V prejšnji sezoni, ko so Celtics postali prvaki, pa so zmagali na štirih od petih tekem. Celtics so ob tem podrli neslavni rekord, saj so zgrešili 45 metov za tri točke, kar se do zdaj še ni zgodilo nobeni izmed ekip v končnici lige NBA. Za tri so metali 15/60.

Boston je sicer v TD Gardnu vodil tudi z 20 točkami razlike, ob polčasu je domača ekipa vodila s +16, a so se Knicksi vrnili v igro, tretjo četrtino so končali z delnim izidom 20:9, dosegli pa so tudi prvih osem točk v zadnji četrtini in po zabijanju OG Anunobya izid izenačili na 86:86. V napetem zaključku rednega dela je Jrue Holiday 53 sekund pred koncem zadel za 100:100. Deset sekund pred koncem je nato za domače trojko zgrešil Jayson Tatum, na drugi strani pa je v zadnjem napadu rednega dela s prodorom poskusil nekdanji soigralec Luke Dončića, Jalen Brunson, ki je poskusil s "floaterjem", a je žoga zaplesala po obroču in se odbila ven, tekma pa se je prevesila v podaljšek.

Jayson Tatum je iz igre metal 7/23, zadel je štiri trojke iz 15 poskusov. Foto: Reuters

Tega je z delnim izidom 6:0 odprl New York. Ob vodstvu s 108:105 je ob poskusu Jaylena Browna prekršek storil Karl-Anthony Towns, a še pred metom, nato pa je žogo v zadnji sekundi ukradel Mikal Bridges in veselje New Yorka se je lahko začelo.

Anunoby in Brunson sta za zmago svoje ekipe prispevala po 29 točk, pri Bostonu, ki je iz igre metal s 35-odstotno uspešnostjo, pa sta Brown in Tatum dosegla po 23 točk.

Gordon veliki junak Denverja

Vroče je bilo tudi v Paycom centru, kjer je najboljša ekipa zahoda, Oklahoma City Thunder, imela vse v svojih rokah, a so Denver Nuggets, pri katerih Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za dokazovanje, v zadnjih sekundah poskrbeli za preobrat in zmagali s 121:119. OKC je odigral prvo tekmo po kar devetih dneh, potem ko je z metlo opravil s prvim krogom končnice. Povsem drugače je za Denver, ki je šele v nedeljo odigral sedmo tekmo proti Los Angeles Clippers in se uvrstil v konferenčni polfinale, kjer je le nadaljeval v ritmu z zadnjega obračuna.

Trojka Gordona za zmago:

Domači so sicer vodili z največ 14 točkami prednosti, se je pa v Paycom centru odvil izjemno dramatičen konec tekme. 11 sekund pred koncem je Aaron Gordon zadel prosta meta, ki so Nuggets približali na 118:119. Sledila je minuta odmora, potem pa je osebno napako storil Russell Westbrok, a je Chet Holmgren zgrešil oba prosta meta. Žoga je pristala v rokah Christiana Brauna, ki je podal do Gordona, ta pa se je štiri sekunde pred koncem odločil za met za tri točke in na veselje gostov zadel, s tem pa poskrbel za neverjetno zmago.

Jokić je dosegel kar 42 točk. Foto: Reuters

Denver je na koncu zbral kar 19 skokov več od tekmeca (72:53). Nikola Jokić je za Nuggets dosegel kar 42 točk, 22 skokov in šest asistenc, Gordon jih je dodal 22 (14 skokov). Pri domači zasedbi je Shai Gilgeous-Alexander prispeval 33 točk, deset skokov in osem asistenc, 20 točk je dosegel Alex Caruso.

