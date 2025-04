Zdaj je uradno, na naboru tudi najbolj vroče ime, Cooper Flagg

Komaj 18-letni up ameriške košarke Cooper Flagg je danes odgovoril na vprašanje, ali se bo že to poletje podal v najmočnejšo ligo na svetu ali bo še eno leto ostal na univerzi Duke, ki je letošnjo sezono študentske košarkarske lige NCAA končala na zaključnem turnirju v Teksasu, ko jo je s 70:67 izločila univerza Houston.

Flagg je bil tudi na tej tekmi najboljši strelec, dosegel je 27 točk, sicer pa je bil v sezoni vodilni član Duke v točkah, skokih, asistencah, blokadah in ukradenih žogah. V ligi NBA nadarjenega branilca že nestrpno pričakujejo in zdaj je torej turi uradno, da bo sodeloval na letošnjem naboru v Brooklynu in bo med naborniki zagotovo številka ena.

V boj za košarkarja se bodo podali klubi, ki si letos niso zagotovili mesta v končnici, njihov vrstni red za izbiro na naboru pa bo določil žreb, ki ga bodo izpeljali 12. maja.

