Prvi obračun prvega kroga končnice med Minnesoto Timberwolves in Los Angeles Lakers je pomenil tudi srečanje dveh zvezdnikov ekipe Anthonyja Edwardsa, ki je bil tokrat na zmagovalni strani, in Luke Dončića. Ant je z eno izmed potez po zadeti trojki razjezil Slovenca.

Košarkarji Minnesote so na prvem obračunu v Crypto.com Areni v letošnji končnici povsem nadigrali domače košarkarje Los Angeles Lakers, ki so z izjemo prve četrtine povsem pogoreli in na koncu izgubili s 95:117. Gostje iz Minnesote so več kot polovico svojih točk dosegla z razdalje. Iz 42 poskusov za tri točke so bili polovično uspešni, z 21 trojkami pa so postavili tudi rekord franšize v številu doseženih trojk na tekmah končnice.

Pod skupno štiri se je podpisal tudi prvi zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, ki je srečanje končal pri 22 točkah. Mnogi so pred srečanjem napovedali predvsem njegov obračun z Luko Dončićem, ki je bil s 37 točkami prvi strelec srečanja, a sta levji delež tokrat pri gostih prispevala tudi Jaden McDaniels in Naz Reid. Kljub temu je Ant v nekaterih pomembnih trenutkih pokazal svojo veljavo, s proslavljanjem po eni izmed zadetih trojk v zadnji četrtini, ki so dokončno zapečatile usodo Lakersov, pa je pošteno ujezil tudi Dončića.

Proslavljanje Edwardsa:

Anthony Edwards buries the triple over Luka Doncic plus the celebration 🔥pic.twitter.com/kuXGLxRqnk — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 20, 2025

23-letni košarkar je v eni izmed akcij namreč zadel trojko čez Dončića, zatem pa proti njemu v slogu Spider-Mana uperil svoje prste, Slovenec pa se je na vse skupaj odzval z izjemno hladnim pogledom, nato pa je Antu še nekaj zabrusil. Posnetek je hitro postal viralen na družbenih omrežjih, navijači Lakersov pa so prepričani, da se bo Dončić na naslednji tekmi že oddolžil Edwardsu.

Ant je po koncu v svojem slogu komentiral tudi dogajanje. "Lakers naj bi dobili to serijo, tako bi moralo iti. Mi ne bi smeli biti tukaj, zato bomo tekmovali in nadaljevali v svojem slogu," je dejal Edwards. "Prišli smo na igrišče z namenom, da igramo košarko. McDanielsu vsako tekmo rečemo, bodi MVP na obeh straneh igrišča. Dejali smo mu, naj bo agresiven, in zagotovo je bil MVP tega večera," je še dodal Edwards. "K drugi tekmi bomo pristopili z enako mentaliteto in agresivnostjo. Moramo biti tisti, ki udarijo prvi in zadnji," je še dodal 23-letni košarkar.

