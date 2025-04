Golden State Warriors so v prvem krogu končnice proti Houston Rocketsom povedli z 1:0, a največji vtis ni pustila zmaga, temveč nepozaben koš Stepha Curryja. Zadel je trojko z razdalje in to pod neverjetnim kotom, da je komentator preprosto ponorel od navdušenja. Posnetek njegove poteze se je bliskovito razširil po spletu.