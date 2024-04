Foto: Profimedia

Široke kavbojke

Beyonce je izbrala na pogled zelo udobne široke kavbojke, ki jih je nosila s pasom. Zelo podobne lahko najdete v Zari, Mangu, Zalandu, vintage trgovinah ali pa jih poiščete v omari med starejšimi kosi. Kavbojke so vam lahko prevelike, zato se ne ozirajte preveč na konfekcijsko številko.

Srajca

Skoraj enako srajco smo zasledili na Zarini spletni trgovini. Kupite lahko kakšno številko večjo, saj bo poskrbela za balonast učinek. Bodite pozorni na barvne kombinacije, vsi kosi džinsa naj bodo v enakem odtenku.

Pas

Črn pas s srebrnimi nadrobnostmi bo naredil piko na i vašemu stilu. Primeren je tudi za kombiniranje z drugimi kosi. Če boste uporabili pas, bo vaš pas videti vitkejši ne glede na ohlapne kose, ki jih kombinirate z njim.

Klobuk

Edini kos, ki ga ni tako lahko najti kot recimo kavbojke. Poskrbi za popestritev celotnega stila, zaradi katere boste izstopali. Izberete lahko klobuk iz džinsa ali kombinirate klobuk kakšne druge barve, ki bo izstopal. V tem primeru bi bil primeren klobuk iz spodnje fotografije.

Uhani

Beyonce nosi velike srebrne uhane, ki se odlično podajo k barvi džinsa. Kupite jih lahko na spletnih trgovinah Zalando in About You ali jih poiščete v fizičnih trgovinah z nakitom v bližnjih nakupovalnih centrih.

Obutev

Kavbojski škornji v vsakodnevni modi so postali priljubljeni že lani. Beyonce jih je nadgradila z materialom iz džinsa. Podobne smo našli na spletni strani trgovine Zalando.

