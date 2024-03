Sofia Richie Grainge, hčerka slavnega Lionela Brockman Richieja, je priznana manekenka in vplivnica na družbenih omrežjih. S svojimi objavami na Instagramu in TikToku uspešno predstavlja svoj eleganten, preprost in minimalističen slog. V tem članku vam bomo razkrili, kako lahko s cenovno dostopnimi kosi poustvarite enega izmed njenih stilskih videzov.

Klasičen črn blazer

Klasični kosi so velikokrat del omare vsake ženske. Eden izmed njih je tudi črn blazer, ki se poda na skoraj vse kose. Če pa ga slučajno nimate v omari, ga lahko kupite na spletni trgovini About You, Zalandu, Zari, Mangu ali pa v fizičnih modnih trgovinah po Sloveniji. Ob nakupu bodite pozorni na velikost, lahko kupite kakšno številko večjega, da bo ohlapen, kot ga nosi Sofia.

Džins hlače

Džins hlače ostajajo večna klasika, ki je v modi že nekaj let. Tudi Sofia je ljubiteljica džins kosov oblačil, kar je razvidno iz njenih objav. Na fotografiji nosi ravne kavbojke svetlejše barve. Zelo podobne njenim smo zasledili na spletni strani Zare.

Bela majica

Pod blazerjem nosi belo navadno majico, ki jo je mogoče zaslediti v več različnih trgovinah. Mi smo jo našli na Zalandu pod znamko Next.

Čevlji z visoko peto

Klasične pete so "must have" vsake ženske, saj se podajo na različne kose in so primerne za različne priložnosti. Sofia je pri svojem stilu izbrala elegantne pete na špico v črni barvi. Temu podobne so usnjene pete znamke Answear Lab, ki jih lahko naročite iz spletne trgovine Answear.

Torbica

Sofia drži v rokah torbico znamke Chanel, katere cena znaša kar nekaj tisočakov. Po našem predlogu boste vi za torbico, ki je podobna tisti, ki jo nosi Sofia, odšteli le 15,99 evra.

Uhani

Nakit je del skoraj vsake ženske, saj poskrbi za edinstven in eleganten videz. Sofia nosi uhane v obliki rože. Podobne v zlati barvi lahko kupite v trgovini Reserved. Če pa ste ljubiteljica srebrne barve, bi za vas bili dober približek srebrni uhani Zlatarne Celje.

Ovitek za telefon

Ovitek za telefon ni kos oblačil, vendar pa je dodatek k "outfitu". Sofia je svoj telefon obvarovala z ovitkom v svetli rožnati barvi, ki je ena izmed najbolj priljubljenih barv med ženskami. Podobnega lahko najdete v trgovinah Telekoma pod znamko Puro.

