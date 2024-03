Kaj to pomlad nosijo slovenske modne vplivnice?

Lara Begič

V Parizu navdihnjena Lara s svojimi objavami prikazuje najnovejše trende iz modne prestolnice. Na svojem profilu pogosto izpostavlja "oversized" blazerje, sive kose, barvne torbice in rdečo barvo.

Alja Perne

Ustanoviteljica blagovne znamke The Base Label, ki deluje kot vplivnica že vrsto let. Na svojem modnem profilu predstavlja enostavne kose oblačil v zemeljskih in svetlih odtenkih. Med njenimi objavami posebej izstopajo superge Adidas Samba, ki so obnorele svet. V trendu ostajajo tudi to pomlad.

Tesa Jurjaševič

Ne deluje le kot vplivnica na Instagramu, ampak tudi kot urednica družabnih omrežij Vogue Adria, kar dokazuje, da ima globoko razumevanje mode in njenih trendov. Njen osebni stil prav tako vključuje "oversized" blazerje, oblačila pastelnih barv, enostavne črne kose in ohlapne hlače. Na svojem blogu izpostavlja, da bo rdeča barva v temnejših odtenkih ključni trend te pomladi.

Mia Mujadžič Golob

Vplivnica, poznana tudi kot zaročenka nogometaša Andraža Šporarja ‒ nedavno sta postala starša. Na Instagramu se osredotoča na klasične kose, ki izražajo preprostost in eleganco. Prevladujejo oblačila v črni in beli barvi ter kombinacija obojega.

Vsaka izmed naštetih vplivnic na svoj način interpretira trende, ki bodo zaznamovali letošnjo pomlad.