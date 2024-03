Jeza vplivnice, ker bi morala v restavraciji plačati za hrano

Restavracija Lücky v Manchestru je na družbenih omrežjih objavila sporočilo neke spletne vplivnice, ki jim je pred kratkim ponujala sodelovanje oziroma objavo na Instagramu v zameno za obrok zanjo in še eno osebo. Ob tem so porogljivo zapisali, da jih je neizmerno presenetilo in prijetno vznemirilo "še eno sporočilo superzvezdnice z modro kljukico, ki v zameno za brezplačno gostijo ponuja objavo na Instagramu".

"Saj veste, ker lahko s takšno izpostavljenostjo plačamo račune," so cinično zapisali in vplivnici sporočili: "Veseli smo, da ti je všeč naša hrana, toda raje imamo goste, ki plačajo."

Javna objava njene ponudbe pa je vplivnico, katere identitete niso razkrili, hudo razburila. Poslala jim je še eno, tokrat zelo jezno sporočilo: "Kako si me drznete tako izpostavljati? Ali mislite, da si ne zaslužim jesti brezplačno? Če morda niste opazili, vam pomagam in vas promoviram brezplačno! Ne pričakujem veliko, le brezplačen obrok v zameno za čas, delo, trud in pozitivno energijo, ki vam jo prinesem." Dodala je, da ji pravzaprav ni mar za to restavracijo, češ da brezplačno hrano dobi, kjer hoče.

Ta odziv je na družbenih omrežjih požel val zgražanja, kritik in očitkov o zastonjkarskih spletnih vplivnežih. "To na vse njihove objave meče senco dvoma. Z brezplačnim obrokom do pozitivne objave? Takšnim mnenjem ne morem zaupati," je bil le eden od množice odzivov, kar nekaj spletnih uporabnikov pa je restavraciji sporočilo, da jih bodo zdaj z veseljem obiskali (in plačali za hrano).

