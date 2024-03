Jo je zaradi škandala po sponzorjih zapustil tudi mož?

Italijanska spletna vplivnica in podjetnica Chiara Ferragni je v nedeljo v pogovorni oddaji na televiziji Rai spregovorila o vsem, kar se je v zadnjih mesecih dogajalo in govorilo o njej. Konec lanskega leta se je zapletla v poslovni škandal, ko je svoje sledilce zavajala, da bodo z nakupom njene božične sladice prispevali v dobrodelne namene, kar ni bilo res. To je sprožilo močno razburjenje italijanske javnosti, zaradi zavajanja so jo kaznovali z milijonom evrov kazni, zapustili so jo mnogi sponzorji, škandal pa je pripeljal tudi do poostritve italijanske zakonodaje glede vplivnežev.

"Zadnja dva meseca in pol sta bila težko obdobje, toda moje težave so v primerjavi s tragedijami po svetu nepomembne," je v nedeljskem intervjuju komentirala dogajanje v zadnjem času, "znašla sem se v središču sovraštva in na takšne napade se ne moreš pripraviti".

Kriza naj bi se razširila tudi na njen zakon z raperjem in TV-voditeljem Fedezom, v zadnjem mesecu so se pojavile govorice, da se ločujeta, da se je Fedez že izselil iz skupnega stanovanja in da je Chiara Ferragni najela vplivno ločitveno odvetnico.

V zakonu sta se jima rodila dva otroka. Foto: Guliverimage

Tega v intervjuju zdaj ni ne zanikala ne potrdila. "Govoriva drug z drugim. Sva dve odrasli osebi, ki se imata radi, in stikov ne moreš kar tako prekiniti," je dejala, "gre za krizni trenutek. Krize sva imela že tudi v preteklosti, tokratna pa je nekoliko večja."

"Zdaj sta prioriteta najina otroka," je poudarila, "živeti moram v sedanjosti. Družbena omrežja niso vse in čeprav imam sanjsko službo, moram živeti tudi življenje zunaj tega."

