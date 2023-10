Italijanska družina, ki jo primerjajo s klanom Kardashian

Nekateri Italijani so prepričani, da imajo tudi oni tako kot Američani svojo družino, v kateri ne manjka luksuza in drame. Primerjajo jo celo s svetovno znanim klanom Kardashian.

Italijanska vplivnica Chiara Ferragni je kariero začela graditi z blogom The Blond Salad, v katerem je pisala predvsem o modi in potovanjih, danes pa velja za eno najbolj znanih modnih vplivnic na svetu. Ima tudi svojo blagovno znamko, agencijo in skoraj 30 milijonov sledilcev na Instagramu.

Vplivnica Chiara Ferragni z možem, glasbenikom Fedezom Foto: Guliverimage

Skupaj z znanim italijanskim glasbenikom Fedezom ima otroka Lea in Vittorio, katerih fotografije redno objavlja na Instagramu. Poleg otrok v svoje objave redno vključuje sestri Valentino in Francesco ter starša Marino Di Guardo in Marca Ferragnija. Njena najmlajša sestra je sledila stopinjam Chiare in danes sodeluje z luksuznimi znamkami, kot so Prada, Dior, Fendi in Louis Vuitton, sestra Francesca pa je šla po očetovih stopinjah in postala doktorica dentalne medicine.

Dekleta modo vzljubila zaradi mame, ki je danes pisateljica

Dekleta so modo vzljubila predvsem po zaslugi mame, ki se je nekoč ukvarjala z njo, danes pa je pisateljica, ki je izdala več kriminalnih romanov.

Prav zato, ker je vsa družina prisotna na družbenih omrežjih in v svetu digitalnega marketinga, v katerega je Chiara potegnila tudi sestri in svoje otroke, se zdi, da so Ferragnijevi evropska družina, podobna ameriškemu klanu Kardashian. Temu pritrjuje tudi dokumentarec The Ferragnez, v katerem je mogoče videti vso družino in ki je nastal v sodelovanju z revijo. Številni sledilci menijo, da Ferragnijeva svoje otroke preveč izpostavlja medijskim žarometom in da zato razlike med njeno družino in Kardashianovimi sploh ni več.

Sestre Ferragni, Chiara, Valentina in Francesca Foto: Guliverimage

Pevec Fedez, Chiarin mož, se je na očitke odzval z besedami: "Kardashianovi so resničnostni šov, s Chiaro pa sva pokazala le košček svojega življenja." Prav na družbenih omrežjih je Fedez za potrebe dokumentarca razkril, da boleha za rakom trebušne slinavke, zatem pa sta se v želji po zasebnosti z ženo za nekaj časa umaknila z družbenih omrežij.

Brez ustvarjanja drame ne gre ...

V dokumentarcu se je Chiara dotaknila tudi dogodka na festivalu San Remo, ki ga je letos vodila, Fedez pa je bil eden od nastopajočih. Na festivalu je Fedez s poljubom raperja Rose Chemical Chiari ukradel vso pozornost. Kot je takrat povedala Ferragnijeva, je želela le, da ji mož stoji ob strani in ne naredi česa problematičnega. Drugače ga podpira kot umetnika, v tistem času pa je potrebovala predvsem njegovo podporo.

"Bila sem žalostna, jezna in razočarana. Vsi so mi namenjali ljubezen in oporo, razen njega. Bilo je zelo težko," je o težkem obdobju povedala vplivnica. Po tem dogodku se s Fedezem dolgo časa nista pojavila v javnosti, govorilo se je celo, da ne živita več skupaj.

A več kot očitno sta jok Ferragnijeve in drama, ki je najverjetneje nastala zgolj v želji po še večji gledanosti dokumentarca, že pozabljena, saj Fedez in Ferragnijeva na družbenih omrežjih spet delita skupne trenutke iz zvezdniškega življenja.

