Kdo so Prigožinovi? Žena ima tovarno čokolade, sin naj bi razkril lokacijo wagnerjevcev

Družinski člani pokojnega Jevgenija Prigožina, od katerih so mnogi pod sankcijami Zahoda od leta 2022, so bili v Prigožinov poslovni imperij različno vpleteni. Čeprav Prigožinovo natančno bogastvo ni znano, je Putin pred časom dejal, da je skupina Wagner od ruske države med majem 2022 in majem 2023 prejela približno milijardo dolarjev.

Mati odprla umetniško galerijo

Insider je naštel vse člane Prigožinove družine in podrobneje opisal njihov status. Poleg žene in treh otrok omenja tudi Prigožinovo mater Violeto Prigožin, ki je bila na seznam sankcij EU prvič uvrščena leta 2022.

83-letna Violeta Prigožina je leta 2018 v Sankt Peterburgu odprla umetniško galerijo pod imenom "Barve življenja". Decembra lani je začela ustvarjati umetniško oddajo Reši, ne uniči o pomenu ohranjanja kulturnih spomenikov.

Žena poslovna ženska, v lasti ima več letovišč in tovarno čokolade

Prigožinova žena Ljubov Prigožina je farmacevtka, ki je postala podjetnica in lastnica Agat LLC, hčerinske družbe Concord Management and Consulting LLC, družbe, ki jo je ustanovil Jevgenij Prigožin. Ministrstvo za finance ZDA in EU sta ga leta 2022 dodala na seznam sankcij.

Ruska tiskovna hiša New Izvestia jo je opisala kot poslovno žensko, ki ima v lasti več letovišč, tovarno čokolade in maloprodajno trgovino v Sankt Peterburgu.

Sin z objavami na Telegramu Ukrajincem razkril lokacijo Wagnerjevih enot

Sin Jevgenija Prigožina Pavel Prigožin se je boril skupaj z Wagnerjevo skupino v Siriji in prejel Wagnerjev črni križ za svojo vojaško službo.

Leta 2022 ga je ameriško ministrstvo za finance sankcioniralo z navedbo, da je skupaj z mamo in sestro Polino igral "različne vloge v Prigožinovem poslovnem podvigu." Več podrobnosti o tem, kako sta vpletena v njegov poslovni imperij, nista razkrila.

Ministrstvo za finance je zapisalo, da Pavel obvladuje tri družbe: Lakhta Park, Lakhta Park Premium in Lakhta Plaza. Kaj ta podjetja dejansko počnejo, ni znano.

Decembra je bil Pavel v središču špekulacij, da so njegove objave na Telegramu razkrile lokacijo Wagnerjevih enot za ukrajinski raketni napad.

Hčerki tekmovali na konjeniških tekmovanjih

Prigožin ima poleg Pavla še dve hčerki, 31-letno Polino in 18-letno Veroniko. Tekmovali sta na stotinah konjeniških tekmovanj zunaj Rusije, njun oče pa je na Telegramu večkrat protestiral proti izdajalcem med ruskimi elitami, ki so svoje otroke pošiljali v tujino.

Tudi Polino Prigožinovo je Ministrstvo za finance ZDA navedlo kot osebo, ki igra vlogo v Prigožinovem poslovnem imperiju, Veronika Prigožina pa je doslej edina članica ožje družine, za katero v javnosti ni znano, da je bila sankcionirana v ZDA ali EU.

Nekateri mediji so poročali, da se zdi, da je Prigožin Veroniko uporabil, da bi se izognil sankcijam in se skliceval na ruske korporativne evidence, ki kažejo, da je Veronika leta 2022 postala lastnica podjetja, ki nadzoruje hotel v Sankt Peterburgu.