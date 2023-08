Umrla s Prigožinom: tik pred vzletom sporočila, da zamujajo zaradi okvare

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

39-letna stevardesa Kristina Raspopova, ki je bila na Prigožinovem letalu, je pred vzletom sorodnikom potožila, da letalo zamuja, saj ima okvaro in je na popravilu.

Poleg Jevgenija Prigožina, Dimitirija Utkina in Wagnerjevih vojakov so bili v letalu še trije člani posadke: pilot Aleksej Levšin, kopilot Rustam Karimov in stevardesa Kristina Raspopova.

Kristina Raspopova je bila starejša sestra Jevgenija Raspopova, namestnika tožilca Jemanželinska v regiji Čeljabinsk. Tik pred tragedijo je po poročanju kanala Baza Telegram svojemu bratu potožila, da letalo zamuja zaradi okvare. Dejal je, da jo je poklical, ona pa je rekla, da ekipa čaka na pomemben klic, ki bo odločil, ali bodo vzleteli danes ali jutri. Stevardesa je povedala še, da je letalo pred vzletom na popravilu.

Brat ni vedel, da leti s Prigožinovim letalom

Brat Kristine Raspopove je po poročanju 74.ru dejal, da ni vedel, da njegova sestra leti z ustanoviteljem skupine Wagner Jevgenijem Prigožinom, vedel je le, da dela na poslovnem letalu.

Kristina je delala za moskovsko podjetje MNT Aero, ki je bilo lastnik letala embraer. Dan pred vzletom je iz Moskve prišla v Sankt Peterburg, da bi delala na "pomembni poti". Sodeč po objavah na Facebooku je na poslovnem letalu delala zadnje leto. Pogosto je namreč objavljala fotografije, tudi 23. avgusta zjutraj je na družbenih omrežjih objavila fotografijo svojega kovčka in zajtrka.