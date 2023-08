Prigožin: ko je stopil iz Putinove sence, je podpisal svojo smrtno obsodbo

Vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin je bil na seznamu potnikov, ki so umrli v strmoglavljenju letala pri Moskvi, poročajo ruske tiskovne agencije. Letalo z desetimi ljudmi na krovu je v večernih urah strmoglavilo med poletom iz ruske prestolnice v Sankt Peterburg, pri čemer naj bi umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke.

Da je bilo Prigožinovo ime navedeno med potniki ponesrečenega letala, je potrdila zvezna agencija za zračni promet, ki je medtem že sprožila preiskavo o strmoglavljenju letala znamke Embraer. Nesreča se je zgodila v regiji Tver manj kot pol ure po vzletu, na svoji spletni strani navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Prigožina se je oprijel vzdevek Putinov kuhar

Jevgenij Prigožin, poleg ruskega predsednika Vladimirja Putina eden najvidnejših ruskih obrazov vojne v Ukrajini, je bil voditelj najemniške skupine Wagner, ki naj bi jo leta 2014 ustanovil Dmitrij Utkin. Gre za veterana obeh čečenskih vojn, več let zaposlenega v ruski vojaško-obveščevalni službi (GRU), ki naj bi bil po nekaterih neuradnih poročanjih prav tako med žrtvami strmoglavljena. Kot odkrit simpatizer nacizma je skupino poimenoval po skladatelju Richardu Wagnerju, najljubšem skladatelju Adolfa Hitlerja.

Skupina Wagner naj bi ime dobila po skladatelju Richardu Wagnerju, najljubšem skladatelju Adolfa Hitlerja. Foto: Reuters Še preden je postal vodja skupine Wagner in ko je še obstajala Sovjetska zveza, je Prigožin zaradi ropa, goljufije in še nekaj kaznivih dejanj devet let presedel v zaporu, kasneje pa je bil vplivni ruski poslovnež in lastnik podjetja Concord, ki se je ukvarjalo s cateringom in imelo s Kremljem sklenjeno pogodbo. Prigožina se je zato oprijel vzdevek Putinov kuhar. Poleg tega je bil lastnik najmanj dveh farm spletnih trolov v Sankt Peterburgu, s katerimi je vplival na javno mnenje prek družbenih omrežij.

Ena od teh naj bi po prepričanju ameriških oblasti po nalogu Putina posegla tudi v ameriški predvolilni boj. Prigožin je dolgo veljal za človeka iz ozadja, o njegovih povezavah s Kremljem pa se je šepetalo vse do septembra lani, ko je priznal, da vodi skupino Wagner.

Prigožina se je oprijel vzdevek Putinov kuhar, ker je bil lastnik restavracije v Sankt Peterburgu, v kateri je pogosto obedoval Putin. Foto: AP / Guliverimage

Ta se je v interesu Rusije najprej vojskovala v ukrajinskem Donbasu, potem v Siriji, tudi v Maliju, Libiji in Srednjeafriški republiki, kjer so njegovi plačanci sodelovali pri zadušitvi vstaj in uporov. Oblasti v Kremlju so bile dolgo zadržane do Wagnerjevih plačancev, Putin je večkrat ponovil, da Prigožinova najemniška vojska ne predstavlja ruske države, vendar ne krši ruske zakonodaje in ima pravico delovati vsepovsod po svetu v skladu s svojimi poslovnimi interesi.

Čeprav je Prigožin v preteklosti bolj ali manj deloval v ozadju, je z vojno v Ukrajini stopil iz Putinove sence in nekateri so kasneje celo domnevali, da bi utegnil postati naslednji obrambni minister. Ko je Kremlju spodletela ofenziva na Kijev, je namreč ruska vojska potrebovala nove ljudi in Prigožinu naj bi uspelo doseči, da so nastale vrzeli zapolnili prav njegovi plačanci. Z njihovo izdatno pomočjo so ruske vojaške sile tudi osvojile mesto Popasna na vzhodu Ukrajine, kar velja za enega večjih vojaških uspehov v tej vojni.

Večkrat znova je Prigožin javno kritiziral rusko vojsko in njen vrh. Očital jima je, da njegovih plačancev ne oskrbujejo z dovolj orožja in da jih ruska vojska ne podpira dovolj. Tudi Prigožinov odnos s Kremljem ni bil brez nesoglasij, čeprav se je Prigožin vse do zadnjega izogibal temu, da bi ostre besede namenil Putinu. Sprva je namreč Prigožin plačance rekrutiral med veterani ruske vojske. Toda ko mu je začelo zmanjkovati ljudi, je Kremelj Prigožinu dovolil, da je začel vojake za boje v Ukrajini nabirati v ruskih zaporih. Pol leta služenja in zatem pomilostitev je bil slogan, s katerim jim je uspelo privabiti okoli 30 tisoč zapornikov.

Čeprav je Prigožin v preteklosti bolj ali manj deloval v ozadju, je z vojno v Ukrajini stopil iz Putinove sence. Foto: Reuters

Junija letos je s skupino Wagner vkorakal v Rusijo

Toda februarja letos je Prigožin nehal iskati svoje borce med kriminalci in krožile so govorice, da mu je to prepovedal sam Putin. Kmalu zatem je svoje vojake med zaporniki novačila tudi ruska vojska. Med ruskim obrabnim ministrom Sergejem Šojgujem in Prigožinom je počilo, ko je 10. junija obrambni minister ukazal, da morajo vse enote, ki se prostovoljno borijo v Ukrajini, podpisati pogodbo, menda zaradi ureditve socialnega statusa. Kdor pogodbe ne bo podpisal, ne bo smel sodelovati pri vojaških operacijah, je dejal Šojgu. Temu ukazu Wagnerjevi plačanci niso sledili tudi zaradi prepričanja Prigožina, da Šojgu ni sposoben organizirati učinkovite vojaške strukture, zaradi česar se mu niso hoteli podrediti.

Ves svet pa je imel v Prigožina oči uprte 23. in 24. junija letos, ko je vodil upor v Rusiji. Svoje čete je premaknil iz Ukrajine, zasedel južno rusko mesto Rostov na Donu in grozil z vstopom v Moskvo. Ta poteza se je zgodila po mesecih napetosti z ruskimi vojaškimi poveljniki. Spor je bil rešen z dogovorom, ki je Wagnerjevim enotam omogočil, da se preselijo v Belorusijo ali pridružijo ruski vojski, v Belorusijo pa naj bi bil takrat izgnan tudi Prigožin, a so mediji že kaj kmalu poročali, da so ga znova videli v Rusiji, kjer naj bi sodeloval tudi na številnih sestankih.

Ves svet je imel v Prigožina oči uprte 23. in 24. junija letos, ko je vodil upor v Rusiji. Foto: Reuters